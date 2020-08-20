〈美股早盤〉美失業金申請數重返100萬 早盤全面開低、台積電ADR跌逾2%

市場對美國公佈初領失業金人數感到失望，美股週四 (20 日) 早盤全面開低，道瓊工業指數跌 149 點或 0.54%，標普 500 指數跌 0.30％，那斯達克指數跌 0.10％，費半跌 1.09%，台積電 ADR 跌逾 2%。

繼上週申請數創下 3 月以來新低後，據美國勞工部數據顯示，截至 8 月 15 日當週，美國有將近 111 萬人申請失業補助，意外重返 100 萬大關，且大幅高於市場預期，顯示就業復甦腳步仍緩慢。

截至台北時間週四 (20 日)21 時許：

道瓊指數下跌 149.24 點或 - 0.54%，暫報 27543.64 點

那斯達克下跌 11.58 點或 - 0.10%，暫報 11134.88 點

標普 500 下跌 10.18 點或 - 0.30%，暫報 3364.67 點

費半下跌 23.94 點或 - 1.09%，暫報 2176.83 點

台積電 ADR 下跌 2.75% 至每股 76.38 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.641%

紐約輕原油下跌 2.19% 至每桶 41.99 美元

布蘭特原油下跌 1.92% 至每桶 44.50 美元

黃金下跌 1.57% 至每盎司 1939.40 美元

美元指數上漲 0.29% 至 93.150 點

道瓊工業指數早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Nvidia(NVDA-US) 早盤上漲 0.12％，至 486.12 美元。

Q2 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 38.66 億美元，年增 50%，優於 Refinitiv 預期的 36.5 億美元

稀釋後 EPS 報 2.18 美元，年增 76%，優於 Refinitiv 預期的 1.97 美元

毛利率報 66%

營業利益 15.16 億美元，年增 89%

淨利 13.66 億美元，年增 79%

Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 38.66 億美元，年增 50%

稀釋後 EPS 報 0.99 美元，年增 10%

毛利率報 58.8%

營業利益報 6.51 億美元，年增 14%

淨利報 6.22 億美元，年增 13%

營收以業務拆分

遊戲：16.5 億美元，年增 26%，優於 FactSet 預期的 14.1 億美元

資料中心：17.5 億美元，年增 167%，優於 FactSet 預期的 17.1 億美元

專業可視化：2.03 億美元，年減 30%

車用：1.11 億美元，年減 47%

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 1.93％，至 255.55 美元。

2021 財年 Q1 財報關鍵數據：

營收報人民幣 1537.51 億元，年增 34%，高於彭博預期的人民幣 1480 億元

中國市場年度活躍用戶數報 7.42 億人，較 5 月增加 1600 萬人

中國市場 6 月移動活躍用戶數 (MAUs) 報 8.74 億人，較 5 月增加 2800 萬人

(non GAAP) 淨利報人民幣 394.74 億元，年增 28%，高於彭博預期的人民幣 360 億元

(non GAAP) 調整後 EBITDA 報人民幣 510.39 億元，年增 30%

(non GAAP) 稀釋後 ADS 報人民幣 14.82 元，年增 18%

(non GAAP) 稀釋後 EPS 報人民幣 1.85 元，年增 18%

雅詩蘭黛 (EL-US) 早盤下跌 8.01％，至 195.47 美元。

不堪疫情重擊，美妝品牌雅詩蘭黛 (Estee Lauder) 今宣布為期 2 年的重建計劃，包含關閉 10%-15% 獨立門市及部分美妝專櫃，並於全球裁員 1500 至 2000 人，約佔員工總數的 3%，主要集中在門市員工和支援人員。

每日關鍵經濟數據：

美國上週 (8/15) 初領失業金報 110.6 萬人，預期 92 萬人，前值自 96.3 萬人上調至 97.1 萬人

美國 (8/8) 續請失業金人數報 1484.4 萬人，優於市場預期 1500 萬人，低於前值 1548.6 萬人。

美國上週初領失業金人數重返 100 萬 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

IG Markets 分析師 Kyle Rodda 表示：「市場對於昨晚的 FOMC 會議紀要顯然感到失望，但美國新一輪刺激方案未定、選情不確定性大、全球貨幣環境依舊寬鬆，種種因素仍吸引逢低買盤支撐金價。」

Hightower Securities Llc. 合夥人兼常務董事 Jeffrey Corliss 認為，最新的會議紀要宛如當頭棒喝，短期來看，若失業金人數較預期糟，很可能迫使國會將紓困方案視為首要之務。

Glassdoor 高級經濟學家 Daniel Zhao 表示，本週失業申請數據提醒人們，在數據下滑過程中，不時會遇到一些動盪，它不會如預想般順利。

Zhao 表示：「整整一個月，千萬個美國人失去每週 600 美元的額外失業補助，雖然有部分州批准給予每週 300 美元的額外福利，目前我們還不清楚，這項措施該如何有效幫助那些急需救援的失業民眾。」