日盛投顧 2020年8月20號7點56分

◆盤勢分析

1. 周三美股上下波動擴大，早盤科技股強勁上漲，蘋果市值登上 2 兆美元、標普 500 指數於盤中創下新高，但尾盤時段 Fed 發布 7 月會議紀要，指出企業之間不確定性可能會給勞動市場的強勁復甦帶來壓力，美股回吐漲幅，終場四大指數全數下跌，跌幅介在 0.31%~0.63% 之間。

2. 美國宣布擴大對華為的制裁，受利空影響，周三華為概念股與 IC 設計承壓，多數電子股普遍呈現修正，資金流向低基期轉機股、以及具題材性之生技、散熱等類股，終場加權指數下跌 93.5 點，收在 12,778.64 點，跌幅為 0.73%，失守 5 日線、10 日線，成交金額為 2545.82 億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超 46.07 億元：外資賣超 6.36 億元、投信賣超 1.3 億元、自營商賣超 38.41 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，價量呈現背離，後續若回測月線，須以量縮為宜，不宜帶量。

(2)、均線 : 目前指數連續二個交易日收實體黑 K 棒，周三失守 5 日線 (約 12, 833 點)， 10 日線(約 12,825 點) 目前短線上以月線 (約 12,705 點) 作為支撐。

(3)、技術指標：周三 K 值跌破 D 值，轉為死亡交叉，短線動能趨緩。

4. 櫃買指數周三終場下跌 0.14%，收在 164.31 點，目前 5 日線、10 日線膠著，以區間整理格局看待，下檔以月線 (約 163.4 點) 作為短線支撐。

5. 觀盤重點：8/18 周二指數最高點來到 12,981 點，但追價力道不足，8/18、8/19 連續二日收實體黑 K，顯示上檔 13,000 點具壓力。日盛認為，近期短線上電子股雜音較多，建議可適度將股價位階處於高檔之持股，換股至營收表現佳、回測短期均線不破，或股價基期相對低之價值股，後續選股方向，可關注電源供應、航運、生技醫材、及不受匯損干擾之營建、食品股，另外，建議持股宜分散，不宜單股重壓。

6. 日經新聞引述消息人士談話報導，因應美國發動的科技戰，華為與中興通訊正加速「去美化」，並著手改變產品設計，由於相關改變需要時間整頓，華為與中興因而放慢在大陸境內裝設 5G 基地台步調。對此，3105 穩懋董事長指出，5G 已是趨勢，最多只是建設延後，但仍會持續進行，不必過於憂心。

7. 驅動 IC 廠 3034 聯詠下半年受惠 5G 智慧手機、4K 電視拉貨需求暢旺帶動，預期將帶動整合觸控暨驅動 IC（TDDI）及大尺寸驅動 IC 出貨量增溫，由於近期 8 吋晶圓產能吃緊，市場傳出，2303 聯電可望在下半年調漲晶圓代工報價，聯詠則將同步對客戶反映上漲，預期將有利於聯詠營收增加。

8. 受惠於燃油成本大幅滑落，海運股第 2 季財報普遍優於預期。展望下半年，考量歐美各國陸續重啟經濟，生產活動恢復正常，第 3 季產業旺季效應可期。相關個股包括 2603 長榮、2615 萬海。

9.Sony 新款遊戲主機 PS5 將搶在年底歐美購物旺季上市，供應鏈都已經進入放量出貨階段，根據外媒報導指出，預期 PS5 上市半年左右就可望衝出至少 600 萬台銷量，微機電（MEMS）麥克風廠 6679 鈺太打進 PS5 供應鏈，訂單有望一路旺到 2021 年。

