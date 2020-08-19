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〈美股早盤〉三大指數開盤微漲 金價再跌落2000美元

〈美股早盤〉標普收報新高後 主要指數開盤微漲 金價再跌落2000美元 (圖：AFP)
〈美股早盤〉標普收報新高後 主要指數開盤微漲 金價再跌落2000美元 (圖：AFP)

週二 (18 日) 標普 500 指數收於新高後，週三 (19 日) 美股主要指數開盤小幅上漲，道瓊小漲 64 點，那指、標普 500 指數分別漲 0.14%、0.15%，金價則回跌至 2000 美元以下。

關於紓困方案的最新消息，眾議院議長佩洛西週二表示，民主黨願意將該黨的紓困方案規模減半，以便與共和黨達成最終協議。不過，佩洛西發言人隨後反駁，稱這並非議長所要表達的意思。

除了最新一輪紓困方案協商，聯準會 (Fed) 將於台北時間週四 (20 日) 凌晨 2:00 發布 7 月會議紀要，市場關注的重點在於，Fed 是否釋出「殖利率曲線控制」的政策信號，以及官員們對於通膨前景的態度。

另外，石油輸出國家組織及其他產油國 (OPEC+) 將在稍後展開部長級監督會議，評估成員國在 7 月的減產情況，以及接下來原油市場的供需情形。

OPEC + 知情人士透露，OPEC + 不太可能改變減產政策，會議討論重點將集中在減產情況及後續補償問題。OPEC + 先前同意，自 8 月起放寬減產限制，將減產量自每日 970 萬桶，下調至每日 770 萬桶。

截至台北時間週三 (19 日)21 時許：  
  • 道瓊指數上漲 63.67 點或 0.23%，暫報 27841.74 點
  • 那斯達克上漲 16.11 點或 0.14%，暫報 11226.96 點
  • 標普 500 上漲 5.02 點或 0.15%，暫報 3394.80 點
  • 費半上漲 1.79 點或 0.08%，暫報 2216.46 點
  • 台積電 ADR 下跌 0.84% 至每股 78.74 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 0.654%
  • 紐約輕原油下跌 0.61% 至每桶 42.63 美元
  • 布蘭特原油下跌 0.81% 至每桶 45.09 美元
  • 黃金下跌 0.71% 至每盎司 1998.90 美元
  • 美元指數上漲 0.08% 至 92.335 點  
標普 500 指數月線圖 (圖：Investing.com)
標普 500 指數月線圖 (圖：Investing.com)
焦點個股：

Target(TGT-US) 早盤上漲 7.45％，至 147.10 美元

2020 財年 Q2 財報關鍵數據：

  • 同店銷售額成長 24.3%，大幅高於 StreetAccount 預期的 7.6%，創歷史新高
  • 總營收報 229.75 億美元，年增 24.7%，高於 Refinitiv 預期的 200.9 億美元
  • 淨利報 16.9 億美元，年增 80.3%
  • (GAAP)EPS 報 3.35 美元，年增 84.4％
  • (Non GAAP)EPS 報 3.38 美元，年增 85.7％，高於 Refinitiv 預期的 1.62 美元

吉利德 (GILD-US) 早盤下跌 3.32％，至 66.77 美元

外媒報導，美國食品藥物監督管理局 (FDA) 已拒絕吉利德類風濕藥物 filgotinib 的藥物申請，並要求吉利德提供兩個進行中的臨床試驗數據，恐導致吉利德無法順利在明年中前重新提交申請。

Momenta Pharmaceuticals(MNTA-US) 早盤上漲 68.84％，至 52.02 美元

嬌生宣布以 65 億美元全現金方式收購生技公司 Momenta Pharmaceuticals，以擴大其在免疫媒介疾病領域的領導地位，預計下半年完成收購交易。

根據協議，嬌生將以每股 52.50 美元收購 Momenta，獲取 Momenta 實驗性藥物 nipocalimab 的專利，該藥物可用來治療多種罕見疾病。

每日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

Target、勞氏等零售商週三 (19 日) 盤前公布優於預期的財報表現，斯巴達資本證券公司 (Spartan Capital Securities) 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，上述財報主要反映經濟重啟和刺激措施的後續影響。

不過，Cardillo 認為，除非新一輪紓困方案未來幾週內順利出爐，否則第 3 季情況可能大大不同。

高盛分析師預計，最終版協議規模不會超過 1.5 兆美元，且川普政府將在短期與民主黨達成共識，因若未能在 11 月大選前達成，恐導致美國經濟再受衝擊，這對川普選情來說不是件好消息。

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