〈美股早盤〉三大指數開盤微漲 金價再跌落2000美元

週二 (18 日) 標普 500 指數收於新高後，週三 (19 日) 美股主要指數開盤小幅上漲，道瓊小漲 64 點，那指、標普 500 指數分別漲 0.14%、0.15%，金價則回跌至 2000 美元以下。

關於紓困方案的最新消息，眾議院議長佩洛西週二表示，民主黨願意將該黨的紓困方案規模減半，以便與共和黨達成最終協議。不過，佩洛西發言人隨後反駁，稱這並非議長所要表達的意思。

除了最新一輪紓困方案協商，聯準會 (Fed) 將於台北時間週四 (20 日) 凌晨 2:00 發布 7 月會議紀要，市場關注的重點在於，Fed 是否釋出「殖利率曲線控制」的政策信號，以及官員們對於通膨前景的態度。

另外，石油輸出國家組織及其他產油國 (OPEC+) 將在稍後展開部長級監督會議，評估成員國在 7 月的減產情況，以及接下來原油市場的供需情形。

OPEC + 知情人士透露，OPEC + 不太可能改變減產政策，會議討論重點將集中在減產情況及後續補償問題。OPEC + 先前同意，自 8 月起放寬減產限制，將減產量自每日 970 萬桶，下調至每日 770 萬桶。

截至台北時間週三 (19 日)21 時許：

道瓊指數上漲 63.67 點或 0.23%，暫報 27841.74 點

那斯達克上漲 16.11 點或 0.14%，暫報 11226.96 點

標普 500 上漲 5.02 點或 0.15%，暫報 3394.80 點

費半上漲 1.79 點或 0.08%，暫報 2216.46 點

台積電 ADR 下跌 0.84% 至每股 78.74 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.654%

紐約輕原油下跌 0.61% 至每桶 42.63 美元

布蘭特原油下跌 0.81% 至每桶 45.09 美元

黃金下跌 0.71% 至每盎司 1998.90 美元

美元指數上漲 0.08% 至 92.335 點

標普 500 指數月線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

Target(TGT-US) 早盤上漲 7.45％，至 147.10 美元。

2020 財年 Q2 財報關鍵數據：

同店銷售額成長 24.3%，大幅高於 StreetAccount 預期的 7.6%，創歷史新高

總營收報 229.75 億美元，年增 24.7%，高於 Refinitiv 預期的 200.9 億美元

淨利報 16.9 億美元，年增 80.3%

(GAAP)EPS 報 3.35 美元，年增 84.4％

(Non GAAP)EPS 報 3.38 美元，年增 85.7％，高於 Refinitiv 預期的 1.62 美元

吉利德 (GILD-US) 早盤下跌 3.32％，至 66.77 美元。

外媒報導，美國食品藥物監督管理局 (FDA) 已拒絕吉利德類風濕藥物 filgotinib 的藥物申請，並要求吉利德提供兩個進行中的臨床試驗數據，恐導致吉利德無法順利在明年中前重新提交申請。

Momenta Pharmaceuticals(MNTA-US) 早盤上漲 68.84％，至 52.02 美元。

嬌生宣布以 65 億美元全現金方式收購生技公司 Momenta Pharmaceuticals，以擴大其在免疫媒介疾病領域的領導地位，預計下半年完成收購交易。

根據協議，嬌生將以每股 52.50 美元收購 Momenta，獲取 Momenta 實驗性藥物 nipocalimab 的專利，該藥物可用來治療多種罕見疾病。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Target、勞氏等零售商週三 (19 日) 盤前公布優於預期的財報表現，斯巴達資本證券公司 (Spartan Capital Securities) 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，上述財報主要反映經濟重啟和刺激措施的後續影響。

不過，Cardillo 認為，除非新一輪紓困方案未來幾週內順利出爐，否則第 3 季情況可能大大不同。

高盛分析師預計，最終版協議規模不會超過 1.5 兆美元，且川普政府將在短期與民主黨達成共識，因若未能在 11 月大選前達成，恐導致美國經濟再受衝擊，這對川普選情來說不是件好消息。