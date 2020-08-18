〈明年基本工資漲〉許銘春：學者提微調折衷 勞資因應疫情共體時艱

勞動部長許銘春表示，基本工資月薪將微幅調升至 24000 元，時薪調升至 160 元，自明年元旦起實施，將報請行政院核定。由於今年全球產業遭遇疫情衝擊，經濟成長不容過度樂觀，因此，專家學者提出微調的折衷方案，勞資雙方皆表達願意共體時艱。

基本工資審議委員會今 (18) 日舉行，勞、資、學、政委員歷經 4 個多小時的討論，相較往年來得迅速許多，許銘春指出，會中勞、資雙方委員均認同今年全球遭逢新冠肺炎疫情，情勢有別於以往。

許銘春轉述，資方代表認為，多數產業受疫情衝擊，國內上半年經濟成長趨緩，且國外疫情未獲控制，連帶影響我國未來經濟復甦力道，經濟成長率的預測不容過度樂觀，現階段非調整基本工資的時機。

勞方委員則表示，政府持續啟動紓困措施已適度減緩疫情帶給企業的衝擊，且看好明年經濟成長動能，而基本工資的用意是保障基層勞工的基本生活，且勞工連帶受疫情影響，更應調漲基本工資。

許銘春進一步指出，會中經濟部代表及勞動部勞動力發展署也分享各種紓困措施，經充分交換意見後，勞資雙方意見仍有差距，最終由代表公益方的專家學者提出折衷建議方案。

專家認為，綜合考量消費者物價指數年增率及經濟成長率，並審酌疫情前後情況，及維護基層勞工的基本生活所需，建議每月基本工資由 23800 元調整至 24000 元，調升 200 元，調幅為 0.84%，每小時基本工資則由 158 元調整至 160 元，全案經與會委員討論後，做成決議。

許銘春表示，明年基本工資微調後，月薪部分預估約有 155.85 萬名勞工受惠，包括本勞 109.77 萬名、外勞 46.08 萬名；時薪方面，預估約有 52.43 萬名勞工受惠。