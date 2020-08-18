國發會：台灣今年人口將轉為負成長 2025年進入超高齡社會

國發會今 (18) 日發布最新人口推估報告 (2020 年至 2070 年)，國發會指出，今年出生率數低於死亡數，加上疫情導致國際遷徙減少，台灣今年總人口數將轉為負成長，較前次預估提早兩年，並將提早在 2025 年進入超高齡社會。

國發會表示，台灣因出生數低於死亡數，人口維持自然減少，但往年皆有以國際遷徙為主的社會增加抵銷自然減少，但今年受新冠肺炎衝擊，總人口數將罕見出現負值，估今年總人口數將低於去年最高峰 2360 萬人。

國發會進一步指出，隨著 0-14 歲幼年人口下降，加上台灣醫療水準提升，平均壽命延長，65 歲以上老年人口占比將相對提高，預估 2025 年台灣將進入超高齡社會，意及 65 歲人口占比超過 20%，較前次推估提前 1 年。

人口紅利期間方面，國發會分析，因少子化使青壯年占比增加所致，台灣人口紅利期間可望延長 1 年至 2027 年，根據人口紅利定義為 15-64 歲青壯年人口占總人口比重高於 66.7%，有利經濟發展。

國家會為掌握未來人口變動趨勢，每兩年皆會根據最新戶籍人口、出生、死亡及遷徙等相關統計，辦理未來 50 年人口推估，而因應台灣人口結構變遷趨勢，國發會指出，行政團隊將從三大面向著手，包含落實 0 至 6 歲國家一起養政策，提升生育率，強化育才與攬才、高齡化調適等

根據國發會預估，2070 年台灣總人口將減少 775.7 萬人、減少約 32.8%，其中，14 歲以下幼年人口將減少 155.2 萬人、減少約 52.4%，15-64 歲青壯年也將減少 900.2 萬人、減少約 53.5%，65 歲以上老年人口則將增加 279.6 萬人、增加約 74%。