〈能源盤後〉中美緊張局勢緩解 OPEC+全員配合減產 WTI漲逾2%

週一 (17 日) 交易，原油期貨價格擺脫稍早疲弱，其彈性部分歸因於報導稱中國將進口更多美國原油，以及 OPEC + 成員上個月大致上遵循了減產計畫。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 88 美分或 2.1%，收每桶 42.89 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 57 美分或 1.3%，收每桶 45.37a 美元。

上週五美媒報導，中國提高了對美國原油的採購量，中國國營石油公司暫定 8 月和 9 月運回至少 2000 萬桶美國原油。

太陽全球投資公司執行長 Mihir Kapadia 評論，這表明中美緊張局勢並不像大眾最初擔心那樣嚴重，且隨著各國開始開放邊界並恢復正常，原油需求也逐步增加。

與此同時，路透週一報導，OPEC + 成員國 7 月份對減產配額的遵循度自 95% 提升至 97%，達到歷史最高水準。

但分析師認為，歐洲和其他地區有部分確診病例再次出現，令全球需求前景不明確，恐持續縮限上漲空間。

ING 商品戰略主管 Warren Patterson 報告指出，週一 10 月交割的 Brent 原油對 11 月交割的原油期貨折價越來越大，現在正價差超過 50 美分，為 5 月下旬以來首次，這樣的正價差令人質疑市場消耗庫存的速度。

「顯然，市場並未像最初預期的那樣快速緊縮，需求返回正常水準的時間將較預期漫長。」他指出，上週 OPEC 和 IEA 的月報均下修了需求成長預期。

供應端方面，投資者將關注本週 JMMC 會議 (監督減產遵循狀況的委員會）。OPEC + 本月放寬其減產限額，自 5 月起每日減產 970 萬桶的水準調降至 770 萬桶 / 日。

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