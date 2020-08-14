南山人壽攜手屏東縣政府 助1.9萬人獲微型保險保障

南山人壽積極推動微型保險，推廣普惠金融，以行動響應政府照顧弱勢民眾政策美意。此次攜手屏東縣政府，並結合南山人壽慈善基金會捐贈保費，擴大縣內微型保險保障對象，共新增逾 1.6 萬名符合條件的低收入戶及身心障礙民眾納入團體微型保險保障範圍，預計今年將捐款約新台幣 400 萬元，協助約 1.9 萬名弱勢屏東鄉親建構意外保障的防護網。

南山人壽代理總經理范文偉表示，南山人壽長期關懷弱勢，從公益關懷的企業精神出發，推動微型保險，協助弱勢度急難。今年繼與基隆市政府合作後，此次再與屏東縣政府合作，擴大及新增兩類弱勢族群於團體微型保險的捐助範圍內，在面對意外風險時，也能擁有保障與依靠，「我們希望，雖然疫情拉遠了人與人的距離，但民眾仍能感受到台灣處處有温情」。

南山人壽長期與屏東縣政府合作，透過微型保險提供民眾意外身故及意外失能保障，從 2016 年起累計有 3388 名屏東縣經濟弱勢民眾受益，在社會扶助網之外再多架設一層保險保障；今年並擴大對屏東縣內逾 9000 人的低收入戶提供保障，並新增身心障礙者逾 7000 人，一同加入微型保險的行列，總計有 1.9 萬名屏東縣民眾獲得相關保險保障。

以投保南山人壽團體微型保險為例，倘若在保險期間內不幸發生意外，而導致失能或身故時，被保險人或受益人便可依保單條款約定獲得最高新台幣 30 萬元的保險金，以因應急難事故。

南山人壽長期以來，致力關懷社會，透過支持微型保險傳遞保險保障的觀念，並結合南山人壽慈善基金會，幫助經濟弱勢族群擁有意外保障，建構堅實的社會安全網。此次也感謝屏東縣政府的支持與協助，讓縣內經濟弱勢的民眾在面對意外風險時更有保障與依靠，未來將持續積極推廣微型保險，為弱勢家庭撐起風險防護網、為社會帶來穩定的力量。