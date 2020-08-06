Strategy Analytics：平板電腦Q2出貨量年增17% 創6年來新高

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續，各國政府祭出封鎖措施以遏止疫情持續蔓延，也使得全球掀起了「在家上班」和「線上學習」的風潮，也使得相關商品，像是平板電腦因此受惠。根據市場研究機構 Strategy Analytics 最新的報告顯示，2020 年第二季平板電腦出貨量較去年同期成長了 17%，創下 6 年來新高。

報告中指出，在 4 月至 5 月期間，供應鏈幾乎完全恢復，使得今年第 2 季平板電腦出貨量年增 17% 至 4330 萬台。此外，秋季後的返校相關需求，有望進一步推升平板電腦市場。

從長遠來看，如果遠距工作和遠距教學的風潮持續，平板電腦的銷量將受惠於價格降低而延續漲勢。

從各品牌來看，蘋果 (AAPL-US) 在全球市佔率達到 33.0%，出貨量為 1430 萬台，較去年同期成長 34%，持續穩坐市場領導地位。三星電子 (Samsung) 的市佔率為 15.9%，出貨量為 690 萬台，年增 40%，位居第二。華為市佔率 11.3%，出貨量為 490 萬台，排名第三。聯想 (0992-HK) 市佔率則為 6.5%，亞馬遜 (AMZN-US) 市佔率為 6.3%，分別排名四、五位。

各品牌市占率 (圖片： Strategy Analytics )

高級研究分析師 Chirag Upadhyay 表示：「在本季，新產品的成功對於推升平板電腦市場也發揮了重要作用。蘋果最新推出的 iPad Pro 銷售情況良好，是由於消費者需要附有鍵盤的設備才能在家中完成工作。微軟最新的 Surface Pro、Surface Book 和 Surface Go 設備也具有市場競爭優勢。亞馬遜在本季中旬發布了新一代 Fire HD 8 平板電腦，也取得了巨大的成功，主要受益於線上零售的銷售成長。」