匯鑽科終結連8季虧損轉盈 美系客戶需求加溫中

金屬表面處理廠匯鑽科 (8431-TW) 泰國廠獲大型硬碟廠認證並出貨，今年第一季已轉盈，第二季依原預期轉虧為盈，結束連 8 季以來虧損，目前就在手訂單而言，第 3 季營收將自 8 月起開始走強，單季也將維持獲利。

隨著美系手機大廠將全系列導入新規格接頭產品，匯鑽科已在 6 月起小量投產，但今年客戶新機推出時程較去年晚，估匯鑽科 8 月起營收將開始走強，有助第三季營收超越第二季 2.18 億元，並持續維持單季獲利。

匯鑽科第二季營收 2.18 億元，毛利率 25.1%，季增 2.57 個百分點，也較去年同期的負毛利率表現為佳，單季稅後純益 1660 萬元，較上季及去年同期均轉盈；匯鑽科 2020 年上半年營收 4.12 億元，毛利率為 22.95%，較去年同期負毛利率表現為佳，稅後純益 1418 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益達 0.32 元。

匯鑽科 7 月營收受美系客戶需求遞延影響，單月營收 7450 萬元，月增 24.73%，年減 1.63%，預計 8 月起訂單轉旺帶動營收成長，至於該美系客戶的組裝廠，部分由台廠轉移交由中國廠商負責，匯鑽科主管指出，匯鑽科是中間金屬表面處理加工廠，客戶轉換代工廠，並未因此受到影響。

匯鑽科取得泰國廠新客戶認證後，拿下全球最大硬碟讀取臂廠電鍍訂單，客戶群涵蓋全球前二大廠，今年通過認證的新客戶下單，加上疫情影響，雲端資料需求大增，硬碟電鍍需求訂單強勁成長，泰國廠第一季已轉盈；匯鑽科估，第二季硬碟機淡季後，8 月手機通訊新連接線需求，加上硬碟機零組件需求走揚，業績將逐月向上。

匯鑽科也調整營運布局重心，將原有中國 4 個廠區調整成 2 個廠區，有利管理，加上泰國廠新建完成並獲大客戶認證，今年可望扭轉過去 5 年來連續虧損的局面，全年可望獲利，且帳上並沒有累計虧損，明年將能分派股利。