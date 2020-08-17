愛買中部第三店明試賣 添遠百營運新活水

遠百 (2903-TW) 旗下連鎖量販店愛買為深耕中部量販市場，並看好台中「水湳經貿園區」穩定發展，繼台中復興店、豐原店後，將在台中地區開出第三家分店，明日起試賣，為遠百添新營運動能。

愛買說明， 愛買水湳店占地 3000 坪，總樓板面積 12000 坪，樓層規劃為地下 2 層至地上 5 層，停車位共 400 個，1、2 樓為量販賣場，B1 和 3 樓則進駐包括餐飲、家居、藥妝、網路女裝等 29 個品牌；而全館店櫃業種中，餐飲占 45%、生活家居占 30%，可因應水湳商圈周邊 8 萬多戶家庭的日常需求。

愛買水湳店營運後，將成為「水湳經貿園區」首家地方型購物中心 Hyper Mall，而愛買全台總店數達 15 家，以北部據點共 10 家較多。

遠百第二季稅後純益 3.18 億元，年增 38.23%，較上季大增 306%，每股純益 0.23 元，創 2008 年以來同期新高，反映中國轉投資虧損壓力減緩。

展望後市，遠百繼信義 A13 在年初開出後，接下來愛買水湳店加入營運，後續還有竹北新世紀購物中心預計明年中旬開幕；另一方面，遠百在中國仍有評估持續展店的計畫，看好在重慶市、上海市市場具發展機會，而既有的上海市徐匯店、重慶市大都會店和江北店等三大主力店，也將優先改善獲利，兩岸營運動能無虞。