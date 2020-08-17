【袁志峰專欄】科技股弱勢持續 美團可能受壓

8 月 17 日推介 - 中金公司 (3908, 上日收市 $18.28)

1) 股市前景

美國政府加强打壓中資科企，港股成交顯著縮減，短線資金由科技股轉投低估值舊經濟板塊。4 大內銀、2 大內險及 5 大內房股上周的平均升幅達 2.0%、3.4% 及 4.0%，同期騰訊 (700) 跌 4.0%，其餘 5 隻最大科技股平均跌 1.2%。預期科技股弱勢持續，恒指維持上落市格局，波幅 24000 點至 25400 點。美團 (3690) 落選恒指成份股，股價將有回吐壓力。

深交所創業板註冊制首批 18 家企業下周一掛牌上市，屆時創業板股票日漲跌幅限制將從目前的 10% 調整為 20%，估計創業板指漲跌幅及成交量會有所增加。

今天推介是中金公司 (3908)，在美國上市的中概股加速回歸港股市場，以及深圳落實創業板註冊制對公司的投資銀行業務有正面影響。公司上月修改公開發行 A 股之計劃，發行數量由不超過 4.59 億股增加至不超過 14.38 億股，反映業務擴張速度較預期快，需要擴大融資規模。估值方面，現價對比本益比 16.5 倍，股價淨值比 1.5 倍，估值合理。

2) 上日中港股市況總結

恒指上周五低開 158 點，早盤震盪向上令跌幅收窄，午後拉升，最多倒升 148 點，尾市再急挫，收報 25183 點，跌 47 點或 0.2%。成交額按日減 11% 至 1033 億元，自 7 月以來最低。港股通南向淨買入顯著擴大至 27 億元，8 月累計淨買入增至 144 億元。全周計，恒指上升 2.7%。

藍籌股 19 升 26 跌 5 持平。中國聯通 (762) 和中國人壽 (2628) 是升幅最大藍籌，分別漲 3% 和 2%。太古公司 (19) 和滙豐 (5) 是表現最差成份股，分跌 3% 和 2%。

大型科技股表現不一。美團 (3690) 升 4%，網易 (9999) 跌 2%，其餘 4 隻最大科技股變動少於 1%。恒生科技指數微升 0.1%，成份股 14 升 16 跌。美團 (3690) 是表現最佳成份股。其次是丘鈦科技 (1478) 和華虹半導體 (1347) 皆升逾 2%。FIT HON TENG(6088)表現最差，跌 7%。全周計，恒生科技指數跌 4.7%。

板塊方面，電訊、內險、物管和體育用品股做好。中國電信 (728) 及中國鐵塔 (788) 分別升 7% 及 3%。安踏體育 (2020) 和李寧 (2331) 分別升 4% 和 8%。碧桂園服務 (6098)、中海物業(2669)、雅生活服務(3319) 及永升生活服務 (1995) 升 2%-3%。燃氣股回吐。中國燃氣 (384) 及北京控股 (392) 跌 2%。

上周五上証指數早盤冲高回落，最多跌 0.6%，午後持續反彈，以接近全日高位收市，收報 3360 點，升 1.2%。深証成指升 1.5%，科創 50 指數升 1.1%。滬深兩市總成交連續 2 日不足 9000 億元 (人民幣，下同)，之前連續 11 日超萬億元。北向資金轉淨買入 64 億元，8 月累計淨買入 22 億元。

3) 上日美股市況總結

周五美股三大指數漲跌不一。道指收報 27931 點，升 34 點或 0.1%。標指基本持平。納指跌 0.2%。美匯指數跌至 93.1。紐約 12 月期金跌至 1953 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，7 月份，全國規模以上工業增加值按年增長 4.8%，增速與 6 月份持平，遜於市場預期增長 5.2%。社會消費品零售總額 3.22 萬億元人民幣，按年跌 1.1%，跌幅比 6 月收窄 0.7 個百分點，但遜於市場預期升 0.1%。首 7 月，全國固定資產投資 32.92 萬億元，按年下跌 1.6%，符合市場預期，跌幅比首 6 月收窄 1.5 個百分點。(信報)

根據國家統計局公布數據測算，7 月 70 個大中城市新建商品住宅價格指數按年升 4.8%，略低於上月漲幅 4.9%，升勢延續 58 個月。(信報)

香港旅發局公布初步數字，7 月訪港旅客 2.06 萬人次，按年下跌 99.6%。今年首 7 月，訪港旅客約 353.7 萬人次，按年下跌 91.2%。(信報)

5) 個股訊息

金沙中國 (1928) 公布，上半年股東應佔虧損為 7.16 億美元，去年同期溢利 10.67 億美元，不派中期息。集團期內淨收益 8.48 億美元，按年減少 81%。(信報)

中國恒大 (3333) 發盈警，預期今年上半年核心業務淨利潤約 193 億元，按年跌約 37%，淨利潤約 147 億元人民幣，按年跌約 46%。(信報)

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