靠回收箱、視訊裝撐住！服飾租賃商Rent the Runway永久關閉實體店面

新冠病毒大流行讓許多零售商出現巨大損失，使數十家零售商破產，如今服裝租賃公司 Rent the Runway 也被迫永久關閉全部商店。

Rent the Runway 表示，投資重點將改放在網路化業務上，並為顧客安置更多回收箱。

該公司位於紐約市的旗艦店將改為長期的回收點，而以往交換服裝的芝加哥、洛杉磯、舊金山和華盛頓特區店面將關閉。

Rent Runway 總裁兼營運長 Anushka Salinas 表示，「這是過去 2 至 3 年來演變的結果，我們一直都知道我們想要什麼，也會持續制定實地存在的策略，現在我們知道的實體存在策略就是設置回收箱。」

在疫情大爆發的時候，Rent Runway 就知道必須盡早削減成本，因其商業模式以女性客戶為主，主打設計師設計的舞會禮服和晚禮服，因此在封鎖關閉政策施行後，這類活動就禁止了。

該公司表示，在疫情大爆發時，已經削減成本 51%，並與供應商重新簽訂契約，轉為營收共享寄售模式，取消須先行投入資本囤貨且不確定能否有回報的批發模式。

該公司營運長 Salinas 表示，至少到目前為止，業務狀況似乎已見回升，越來越多女性願意再次打扮，且公司大多數訂戶都沒有取消帳戶，「他們只是暫時擱置，這讓我保持樂觀。」

她補充，在觸底後，隨著全美封鎖限制放鬆，業務自 6 月開始已經看到回升，目前公司訂閱戶聚焦「鍵盤打扮」，因為大眾居家上班或上學，視訊通話頻繁，上半身穿美麗服裝和珠寶，但下半身不特別打扮。

知情人士透露，Rent the Runway 在疫情期間已經籌措一輪新資金，但目前不確定金額，根據彭博 5 月的報導，新融資勢將該公司以低於先前的 10 億美元來估值。迄今 Rent the Runway 已經籌措約莫 3.8 億美元的股權。

Rent the Runway 的聯合創始人 Jenn Hyman 表示，她對業務回彈有信心，且認為可以發展至比疫情爆發前更強大。

「我們重新定位公司的財務和結構，以期能在疫情中受惠，我們不需要大眾返回上班，我們只要他們肯離開家就好。」