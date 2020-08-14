〈全國電展新店〉首家複合式Digital City插旗基隆 年底前再展5間店

全國電 (6281-TW) 旗下 3C 通路品牌 Digital City 與藥妝品牌合作，打造首家複合式家電賣場，並插旗基隆，總經理林政勳表示，今年底前將再增設 5 家門市，總店數上看 25 家。

林政勳表示，Digital City 拓展可分三階段，第一階段為首家民族店開幕，打造品牌形象；第二階段加入體驗型服務，包括 Apple Shop、兒童區、居家情境區等；第三階段則跳脫 3C 產品，導入生活用品，打造複合式商場。

林政勳指出，Digital City 累計至 8 月底，已在全台設立 20 間門市，雖然每間門市成本要千萬元以上，不過單間門市開幕一個月即可獲利，加上 Digital City 屬於長期營運策略，不受疫情衝擊，因此今年底前總店數上看 20 間。

法人認為，全國電全台共約 318 家門市，Digital City 去年總店數共 12 家、今年增加至 20 間，約占整體總店數比重 5%，預期今年 Digital City 快速展電下，業績可望年增 3 成以上。

全國電子 Digital City 基隆店攜手日本藥粧品牌札幌藥妝及日系生活百元商店 Watts 專櫃品牌進駐，打造全台首家結合數位科技、生活百貨及業家電銷售服務的 3C 複合式賣場。