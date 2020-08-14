香港Q2 GDP年減9% 全年GDP估萎縮6%至8%

隨著全球疫情和貿易緊張局勢持續加劇，香港政府統計處週五 (13 日) 發布最新預測，將 2020 全年 GDP 預期下修至 -6% 至 -8%，同時公布第 2 季 GDP 終值年減 9%，符合先前預期。

(圖：香港政府統計處)

根據官方聲明，香港政府將 2020 全年 GDP 預期，自原先的 -4% 至 -7%，進一步下修至 -6% 至 -8%，第 2 季 GDP 終值則較去年同期下滑 9%，符合先前預期。

根據統計處報告，香港第 2 季整體投資支出連續 7 季下滑，年減 21.4%，大幅超越第 1 季的年減 15.8%。第 2 季私人消費支出年減 14.2%，前值年減 10.6%，創下歷史最大年減幅，反映出疫情威脅和社交距離措施仍持續干擾消費活動。

(圖：香港政府統計處)

通膨率部分，香港基本消費物價通貨膨脹第 1 季的 2.9%，跌至 1.8%，報告指出，隨著豬肉價格飆升的影響逐漸消退，食品價格年增幅已較緩和，尤其隨著經濟陷入衰退，物價指數中其他因子承受的價格壓力也逐步減退。

香港政府經濟學家歐兆倫表示，近期香港確診病例持續飆升，使政府必須不斷收緊社交距離措施，未來幾週內，勞動力市場的情況將嚴重影響民間消費動能。

上週五 (7 日)，香港確診病例再新增 48 例，將當地累計確診病例推升至 4300 人以上。

歐兆倫表示，若能夠在短時間內防堵本土疫情擴散，並限制外部環境惡化情形，全年經濟表現有望落在預測範圍的前端，但短期經濟前景仍面臨高度不確定性。