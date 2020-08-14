元晶Q2每股賺0.15元創四年高 估下半年營運續強

太陽能模組廠元晶 (6443-TW) 第二季受惠太陽能模組出貨暢旺，整體營運轉盈，稅後純益 0.58 億元，每股稅後純益 0.15 元，創四年新高，看好下半年營運，第三季將優於第二季。

元晶第二季營收 12.25 億元，季增 21.89%，年增 19.98%，毛利率 11.39%，季增 10.64 個百分點，年增 7.32 個百分點，營益率 5.42%，較上季與去年同期轉正，稅後純益 0.58 億元，較上季與去年同期轉盈，每股稅後純益 0.15 元。

元晶上半年營收 22.29 億元，年減 0.36 個百分點，毛利率 6.6%，年減 1.18 個百分點，營益率 - 16.63%，稅後虧損 4.05 億元，較去年同期轉虧，每股稅後虧損 1.07 元。

元晶指出，受惠政府積極推動綠能政策，加上國內疫情控制得宜，太陽能電廠建置自 5 月起逐步增溫，模組需求強勁，除了抵銷價格下滑壓力，也推升整體營收、獲利同步成長。

元晶認為，由於疫情干擾，經濟部訂定的今年太陽電力系統安裝目標 2.2 GW(22 億瓦) 難以達標，市場估達標率約 6-7 成，看好明後年在政府加緊安裝的推動下，模組需求量將來到高峰，有助元晶營運成長。