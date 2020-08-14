WeWork獲軟銀11億美元資金承諾 現金消耗率大減

共享辦公司 WeWork 的營運公司 We Company 13 日時向員工表示，該公司的現金消耗率 (Cash Burn rate) 已幾乎較去年底的時候減半，刪減至 6.71 億美元。除此之外，也從該公司的主要投資人日本軟銀 (9984-JP) 新獲得 11 億美元的資金援助承諾。

We Company 在一封寫給公司員工們的電子郵件中提到，有關今年 Q2 財報，雖然公司業務有遭受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情所帶來的打擊，但是公司財務狀況仍舊穩固。

《路透社》13 日報導提到，根據他們所確認的電子郵件內容，WeWork 公司財務長 Kimberly Ross 表示「我們的早期努力要讓組織更加精簡、且精打細算，使我們得以處於一個更好的位置來快速適應，引導至新的現實並達成未來的業務目標。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

Kimberly Ross 表示，該公司 Q2 的營收達 8.82 億美元、年增 9%。WeWork 的營收在今年 Q1 達到 11 億美元，首度站上 9 位數，現金消耗報 4.82 億美元。

此外，包含軟銀方面的全新資金在內，該公司擁有 41 億美元的現金及未提存的現金承諾。

而根據英國《金融時報》報導，WeWork 於 7 月表示，該公司預估現金流量在 2021 年將會轉正。

WeWork 的會員人數在今年 Q2 結束時有 61.2 萬人。其中有 48% 的會員是來自員工人數超過 500 人以上的大企業，對該公司而言是相當重要的顧客。