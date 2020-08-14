〈貴金屬盤後〉失業救濟金請領人數仍處高位 黃金逆轉收升

週四 (11 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日上漲，克服美國請領失業救濟金數據正面的衝擊，逆轉收高。

美國勞工部週四公布，初次請領失業救濟金人數 (可粗略探測裁員規模) 下降至 96.3 萬人，為連續第二週下降，也是近 5 個月以來首次人數在 100 萬人以下。

此數據較 7 月底時的 119 萬人又改善了一些，但這對避險資產來說卻是個看跌的發展。

黃金期貨價格在美國請領失業救濟金數據公布後一度跌破每盎司 1930 美元，但隨後又拉高收漲。

Wilshire Phoenix Funds 夥伴兼主管 Will Cai 表示，「在不確定的時期，我們預期黃金價格會波動，本週的回調並不令人意外，甚至這是一些人期盼發生的，好讓他們獲利了結，價格回撤和盤整可能為後續再上漲鋪路。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 21.40 美元或 1.1%，收每盎司 1970.40 美元，盤中低點曾觸及 1923 美元。

FactSet 數據顯示，本週迄今黃金價格仍處於下跌，目前較上週五收盤價下跌 3% 以上。

儘管請領失業救濟的人數減少，但一些專家表示，由於請領人數仍高於疫情爆發前的水準，所以黃金價格得以守住底盤。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 寫道，「我們還沒看到黃金價格崩跌的原因是，美國初次請領失業救濟金人數仍較正常水準高出許多。」

「初次請領失業救濟金人數比市場預期好得多，這推升了股票期貨市場。事實就是，美國經濟對於疫情有了更強的抵抗力，且正盡最大努力在尋找出路。」

Cai 認為，就目前來說，投資者應當「把黃金視為長期組合對沖與分散投資的標的，而不是短線賭一把。」

與此同時，白銀期貨價格表現優於黃金，根據 FactSet，週四收盤價創下 7 月 27 日以來最大單日漲幅。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 1.74 美元或 6.7%，收每盎司 27.718 美元。

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