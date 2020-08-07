北富銀總座程耀輝疑涉爭議放貸 金管會將查不排除約談

富邦金 (2881-TW) 台北富邦銀總經理程耀輝遭爆料疑涉爭議貸款，對此，金管會銀行局局長莊琇媛表示，已要求北富銀公司儘速提供匯款、授信流程等資料，再決定是否約談總經理等後續處置。

有媒體報導，程耀輝涉嫌忽略銀行內部對易恒健康公司的風險通報，要求盡速核撥貸款約 3000 萬美元，其中也指出疑似以程耀輝為最終受益人的一家境外控股公司，早在 2018 年就曾接受易恒健康的大股東高達 428 萬台幣的匯款，疑涉收受匯款、不當授信。

莊琇媛表示，昨天就有接到相關消息，銀行局將就兩塊問題進行了解，第一是有關爆料所指稱匯款的金流部分，第二北富銀對易恒健康公司的授信情形，是否整個授信過程符合內部規範與法規，已請北富銀提供資料，等看過資料後，再決定是否要約談程耀輝到金管會進行說明。

另外，爆料所稱易恒健康公司是北富銀香港分行的授信客戶，同時是一家美國掛牌的線上藥品、保健品零售公司，但去年 11 月在美國上市後，股價一路從 10 美元下滑至今年 8 月 5 日只剩 2 美元，被北富銀分行列為「重大信用風險」通報公司，提醒公司不能再核貸。但今年在台灣的北富銀母公司總經理程耀輝卻電話催促下屬要再核撥 3000 萬美元貸款，疑似有不合常理之處。

此是否可能涉及關係人交易？莊琇媛表示，現在還不確定，從金管會得到的資料顯示，易恒健康是美國上市公司，不確定是否符合銀行法上的關係人，還是得等到富邦提供的資料再行判斷。