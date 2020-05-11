〈中信金法說〉新加坡分行近5年授信頻踩雷 海外獲利占比將降至三成以下

中信金 (2891-TW) 今 (11) 日舉行線上法說會，中國信託銀行新加坡分行今 (2020) 年初再踩石油巨擘興隆授信地雷，由於近年該分行頻踩雷，引發關注，該行財務最高主管暨發言人邱雅玲指出，受此影響，加上疫情衝擊，海外獲利占比預估將降至三成以下。

邱雅玲表示，中信銀策略是往海外發展，重點區域是大中華、東南亞，此策略迄今仍不變，海外發展要找到國際性樞紐，上述兩大重點區域的樞紐分別為香港與新加坡。

邱雅玲表示，新加坡分行在中信銀的發展一直有重要地位，過去五年成長快速，放款比重從 800 多億元成長到千億元，為所有分子行中，放款排名第二，僅次日本東京之星，因此新加坡分行扮演重要角色，原本 100 多位同仁，現已成長到將近 200 人，對獲利貢獻大。

邱雅玲指出，因為新加坡分行位居東南亞樞紐中心，難免跟著國際脈動受影響，過去 5 年包括：航運商、水處理廠、棕梠油商以及最近的新加坡石油巨擘興隆案，不外乎都跟景氣有關。

邱雅玲表示，2016 年航運公司授信地雷，是因 2016 年景氣不好，國際油價低迷，影響到企業收入資金短缺，因此產生債信不良。水處理廠則是該公司自己投資失利。而棕櫚油供應商，為該企業拿同樣的提單向不同的銀行貸款，屬於偽冒案件，中信金控內部已經要求針對偽冒狀況做深入與仔細檢討，強化貸後控管機制。

至於最近的石油巨擘興隆案，邱雅玲表示，中信銀行新加坡分行對興隆集團的曝險金額為 9000 萬美金，已委託律師跟銀行團協商，就集團淨值及個人保證進行協商，初步估計，興隆集團子公司的淨值或大股東個人資產，約占銀行團欠款一半左右。

邱雅玲進一步表示，中信銀目前規劃，針對興隆案，到第 2 季底備抵呆帳提列會到 50%，最壞情況是今年全數 100% 提列，但實際情況視協商進度而定。

中信銀海外獲利占比截至第 1 季為 38%，但邱雅玲表示，受新冠肺炎疫情影響，估已會降到比較低的水準，再加上新隆案影響，預估今年整體海外獲利占比可能掉到不到 30%、剩 20 幾 %。