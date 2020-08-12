〈致新法說〉上半年賺逾半股本 EPS 5.46元創十年新高

電源管理晶片廠致新 (8081-TW) 今 (12) 日召開法說會，並公布第二季財報，稅後純益 2.34 億元，季增 0.16%，年增 14.71%，每股稅純益 2.73 元，上半年稅後純益 4.68 億元，年增 21.35%，每股稅後純益 5.46 元；致新上半年受惠在中國市占率增加，以及居家趨勢帶動筆電需求，賺逾半股本，創十年來新高。

致新第二季營收 17.19 億元，季增 5.98%，年增 31.12%，毛利率 37.6%，季增 0.4 個百分點，年增 0.37 個百分點，營益率 17.52%，季增 0.94 個百分點，年增 0.15 個百分點，稅後純益 2.34 億元，季增 0.16%，年增 14.71%，每股稅純益 2.73 元。

致新上半年營收 33.41 億元，年增 37.38%，毛利率 37.41%，年增 1.02 個百分點，營益率 17.06%，年增 0.92 個百分點，稅後純益 4.68 億元，年增 21.35%，每股稅後純益 5.46 元。

致新今年受惠居家辦公、遠距教學趨勢帶動，筆電、面板需求暢旺，上半年營收逐季成長，且因認列類比科 (3438-TW) 財報，營收繳出連四季創高成績，獲利也隨著營收規模擴大，上半年每股純益創下近十年來新高。