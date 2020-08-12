

◆盤勢分析

1. 週二美股市場因疫情轉趨樂觀，加上川普稱正在考慮下調資本利得稅，早盤呈現開高，但盤中傳出刺激方案陷入僵局，四大指數快速下跌，終場跌幅介於 - 1.69~-0.38%。其中，高科技指標股表現疲弱，AMD APPLE、美光、NVIDIA、FB、TSM、INTEL 跌幅超過 2%。金融股表現佳，特斯拉宣布一拆五，盤後大漲超過 8%。

2. 台灣投資人憂慮中、美衝突升溫，恐將衝擊國內 APPLE 供應鏈，加上短線漲多，市場追價意願薄弱，周二早盤持續在 12800~12900 間區震盪，但 12 點過後賣壓逐漸加重，收盤下跌 113.81 點，終場收在 12780.19 點。

3.OTC 指數再度開高走低，化工、生技版塊跌幅超 1.2%，拖累指數下跌 1.68 點，收在 162.56 點，連續四天收長黑 K 線。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周二台股開平走低，收長黑 K 棒，暫時守在月線之上。

(2)、量能：成交量縮至 2,393.25 億元，後續仍需維持價漲量增趨勢，較有利多方攻勢再啟。

(3)、技術指標：日 KD 指標開口擴大、但 MACD 柱狀體由正轉負。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 56.68 億元；外資 - 50.39 億元、投信 - 5.91 億元、自營商 - 0.38 億元。

5. 營收佳：台灣公司七月營收全數公告，合計金額 2 兆 8,508 億元，為今年單月新高，月增 4.78％及年增 2.67％，但多數個股股價提前反應，僅有周二 2417 圓剛、2347 聯強、6269 台郡維持強勢。此外，3037 欣興受到外資調高評等，股價持續衝高。

6. 季報佳：被動元件華新科 2Q20 獲利季增近 2 倍，EPS 跳升至 3.98 元，早盤逆勢抗跌；2428 興勤 2Q20 毛利率、營益率雙創新高，終場維持 3% 漲幅。

7. 傳產：電子類股漲多回檔，資金近移往傳產指標股，1904 正隆、1802 台玻、1718 中纖、2105 正新、2102 泰豐週二股價表現佳。

8. 金融：第二季台股成交量放大，證券為主體的 2885 元大金股價再創波段新高，2882 國泰金印能投資案踩雷提列虧損，周二股價抗跌。

9. 航運：原物料報價回穩，帶動航運指數彈升，加上股價低基期，2609 陽明、2606 裕民尾盤收高。

10. 操作建議：美國股市持續走高，有利台股多頭，但因短線漲多，波動恐怕加劇。短線可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。

11. 敦泰獲利 季增七成：面板驅動 IC 廠 3545 敦泰公布第 2 季稅後純益 1.01 億元，季增 70.2%，每股純益 0.38 元，是近三年新高。敦泰累計上半年稅後純益 1.6 億元，每股純益為 0.62 元。敦泰指出上游晶圓產能吃緊，同業傳出反應成本漲價，下半年看到 IDC 因疫情帶動需求持續強勁，未來不排除漲價。另外，AMOLED 觸控 IC 正與國際級大廠合作，產品在驗證中，未來隨著 5G 發展，市占率會持續擴大。

12. 懷特生技解盲爆內線交易 檢調搜索約談美吾華董座：1731 美吾華董事長李成家，涉嫌在旗下子公司 4108 懷特生技新藥解盲重大消息公布前，指示秘書兼財務部經理游菁惠買進自家股票 300 多張，涉犯《證交法》內線交易，北檢 11 日搜索公司及住家，並約談李、游二人到案。

13. 法人點五虎將 納 MSCI 呼聲高：MSCI 明晟季度調整將於台灣時間 13 日公布，並於 31 日盤後生效，大型研究機構考量台股漲幅、個股市值變化與排名升降、外資持股增加等因素，推估 8454 富邦媒、5269 祥碩、3406 玉晶光、3037 欣興、9914 美利達等五檔，納入呼聲最高，在獎落誰家正式揭曉之前，押寶行情可望先炒熱台股氣氛。

