上櫃高爾夫三雄股利排名 大田擬配發3.8元居冠 殖利率12%

上櫃高球具代工廠三雄去年股利全數出爐，且都配發現金為主，其中大田精密 (8924-TW) 去年每股純益 5.81 元，配發 3.8 元最高，其次為明安 (8938-TW) ，去年每股純益 4.55 元配發 2.3 元，鉅明 (8928-TW) 去年每股純益 3.3 元，配發 2 元股利。

至於上市龍頭復盛應用 (6670-TW) ，去年前 3 季已賺回一個股本，稅後純益 14.16 億元，每股純益約 11.06 元，法人估全年上看 16 元，股利案預計下周董事會敲定。

大田今 (17) 日召開董事會，通過本公司去年盈餘分派配案，每股配發 3.8 元現金股利，以今日收盤價 31.2 元計算，現金殖利率達 12.17%。

大田精密去年營收 39.2 億元，毛利率 22.52%，年增率 5.95 個百分點，稅後純益 4.86 億元，年增 11.95 倍，每股純益為 5.81 元。

明安受惠品牌客戶群去年拉貨升溫，去年營收 117.57 億元，毛利率 16.87%，年增 2.46 個百分點，稅後純益 6.16 億元，年增 8.2%，每股稅後純益 4.55 元。

明安旗下中國和越南兩個生產基地進行製程優化，也是推升毛利率走揚的重要原因。明安越南廠擴廠工程進度正如期推進中，依最新進度，本季完成土木建築。

鉅明 2019 年稅後純益 1.68 億元，每股純益為 3.3 元，鉅明也決議，每股擬配 2 元現金股利。

鉅明 2019 年第 4 季營收 8.28 億元，毛利率 14.6%，季減 0.51 個百分點，年增 3.84 個百分點，稅後純益 3945 萬元，季增 5.42 倍，年增 1.41 倍，每股純益 0.79 元。

鉅明 2019 年全年營收 24.16 億元，毛利率 17.26%，年增 1.6 個百分點，稅後純益 1.68 億元，年增 1.05 倍，每股純益 3.3 元，去年獲利創 4 年來新高。

品牌高爾夫球具廠持續轉單中國以外地區，鉅明本身也加速投資擴廠，以 2.89 億元購入高雄市和發產業園區新設廠用地，高雄市新廠連同土地投資金額估達 6-7 億元。鉅明主管指出，投資高雄市新廠占地 3185 坪，預計最快在 2021 年年底投產。

鉅明是全球第 4 大高爾夫球桿頭代工廠，第一大客戶為全球市占率約 4 成的高爾夫球品牌大廠 Taylor Made。