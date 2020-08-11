美航空旅客量創疫情以來新高 航空股聞訊上漲

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的爆發，對航空業帶來嚴重衝擊。不過，根據美國運輸安全管理局 (TSA) 最新的數據顯示，美國機場的航空旅客人數有所回升，達到了近 5 個月來新高。消息釋出後，主要航空公司股價在週一 (10 日) 大漲。

數據顯示，美國機場出入境旅客人數連續第二週回升，上週日 (9 日) 就達到了 831,789 人次，創下自 3 月 17 日以來的新高。

美航空旅客數 (圖片：CNBC)

受此消息激勵，週一收盤時，聯合航空 (UAL-US) 股價上漲逾 9%，至 37.54 美元，達美航空 (DAL-US) 上漲近 8% 至 29.34 美元，美國航空 (AAL-US) 則上漲逾 7% 至 14 美元，西南航空 (LUV-US) 上漲逾 5% 至 34.99 美元。標準普爾 500 指數上漲近 0.3%。

不過，儘管旅客人數有所回升，仍較去年同期下跌了約 70%，意味著航空公司要恢復到原先的水準，還有很長的路要走。

有部分分析師憂心，在夏季旅行熱潮消退後，需求恐怕再度下跌。美國銀行分析師 Andrew Didora 表示：「我們對復甦的步伐保持謹慎態度。」

航空業高管們直言，儘管美國聯邦政府對航空業的紓困法案禁止企業裁員、非自願性休假或削減員工工資，但是一旦禁令於 10 月 1 日解除，將難以避免大規模裁員。

國際航空運輸協會 (IATA) 則是預期，全球航空業的客運量要到 2024 年才會恢復到疫情前的水平。IATA 總幹事兼執行長 Alexandre de Juniac 表示：「航空客運量在 4 月觸底，但上升趨勢非常薄弱。主要見到的是國內飛航旅遊，國際市場基本上依舊停滯。消費者信心低落，而且在世界許多地方，確診率仍在上升。這些跡象都表明，復甦期將會更長，給整體產業和全球經濟帶來更多痛苦。對於航空公司而言，這是一個壞消息，也表明政府需要持續採取援助措施。」