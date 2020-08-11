東哥遊艇Q2虧轉盈 上半年獲利年增逾6倍 EPS 2.49元

東哥遊艇 (8478-TW) 第二季財報亮眼，單季稅後純益 2.7 億元，每股純益 2.98 元，較去年同期下滑 9%，但轉虧為盈，並創下 4 季來高點，上半年獲利 2.26 億元，年增 666%，每股純益 2.49 元；東哥遊艇表示，經過去年產品交替轉型期，已順利調整產品組合，展現強勁獲利能力。

東哥遊艇第二季營收 15.69 億元，年減 8.64%，營業毛利 5.38 億元，年增 11.81%，毛利率 34.28%，年增 6.27 個百分點，營業利益 3.1 億元，年增 6.56%，營業利益率 19.78%，年增 2.82 個百分點。

東哥遊艇上半年合併營收 20.5 億元，年增 4%，未受疫情衝擊，受惠產品組合調整效益顯現，平均銷售價格 (美元) 年增約 10%，同時，生產效能持續改善，營業利益由去年同期 4548 萬元，一口氣提升至 2.7 億元，創歷年同期新高，上半年稅後純益 2.26 億元，年增 666%，每股純益 2.49 元。

東哥表示，上半年歐美各地疫情封城，陸續解封後，消費意願增溫，展望後市，7 月合併營收達 1.9 億元，首創 7 月淡季營收破億紀錄，目前尚有訂單預計在第三季交船，營運可望淡季不淡。

東哥也提到，需持續觀察秋冬疫情，擬定應變計畫靈活調整各項調度措施。