國泰人壽踩印尼銀行地雷 認列損失擴大至140億元

國泰金控 (2882-TW) 旗下國泰人壽因轉投資持股約 37.33% 的印尼 Bank Mayapada 踩雷，原已認列損失約 52 億後，再增加認列損失 88 億元，總計國壽已提列損失擴大至 140 億元，未來將再討論是否參與該行的體質改善計畫。

國壽轉投資的印尼 Bank Mayapada 今 (2020) 年以來陸續因為該行一授信戶捲入當地國營保險公司弊案，遭檢調起訴的牽累，加上受全球經濟衰退的負面衝擊以及金檢缺失影響，使得 Bank Mayapada 面臨經營壓力，並被印尼主管機關要求增資。

國壽表示，經審慎評估後，基於穩健原則，決定修正國壽上半年 Mayapada 銀行應認列的「採用權益法認列之關聯企業損失」，改為擴大認列稅前 140 億元，也就是扣除原已認列損失約 52 億後，再增加認列損失 88 億元。

有鑑於國壽財務體質強健，截至今年六月底，扣除上述認損金額後的股東權益為 6174 億元，此一損失尚在可承受範圍內；國壽累積前 7 個月合併稅後純益達 315 億元，相較去年同期尚有增長 29%。

雖然認列此案的投資損失，但國壽表示，該公司仍與印尼政府當局積極討論是否參與 Bank Mayapada 的體質改善計畫，相關計畫細節及投資架構尚待最後確認，未來若欲參與增資，仍須於完成相關法定程序並取得台灣及印尼兩地主管機關核准後，始得進行。國壽也再次強調，請投資大眾對於市場消息慎思明辨，有關此案一切訊息請以該集團公告為準。