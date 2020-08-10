儒鴻訂單量回到正常水準 今年獲利拚追上去年

成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (10) 日召開法說會，董事長洪鎮海認為，通路、品牌客戶訂單同步回溫，已回到疫情發生前的正常水準，下半年趨勢向上，營運估逐季成長，各季也將優於去年同期，全年獲利拚追上去水準。

洪鎮海表示，第二季在歐美地區逐步解封、商店重啟下，原本要遞延出貨的訂單，大部分已陸續消化，7 月起接單更回到疫情爆發前的水準，目前客戶第三季訂單都下完，第四季雖然還有少部分客戶沒確定，但看起來會維持成長。

洪鎮海指出，目前成衣產線嫁動率已經回到正常；布料方面，台灣廠區產能滿載還需加班，越南廠區稼動率也在 7-8 成；上半年儒鴻每股純益 5.13 元，比去年同期 7.18 元少，全年將努力追回來。

今年雖有疫情衝擊，但儒鴻依舊新增多家新客戶，其中 3 家在疫情期間維持下單，預計會反應在第四季，某家客戶更可望在明年躍升前十大客戶。

此外，洪鎮海也透露，近期品牌客戶價格及毛利比較高的產品，量也逐漸出來，有助提升平均單價 (ASP)；另一方面，集團布料內轉比例提升至 4 成，不僅優化生產成本，一條龍的優勢也能加強客戶下單的信心。

洪鎮海強調，預計到明年第一季，客戶庫存以及遞延的訂單全數消化完畢後，明年第二季開始營運將看到明顯成長，超越今年及去年同期水準。