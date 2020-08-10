OANDA本週外匯市場看點（2020年8月10日〜8月14日）

週貨幣對強弱

從上週貨幣的強弱圖表來看，澳元和加元保持相對堅挺。儘管美元仍然疲軟，但就業統計數據結果讓盤面在最後階段仍然穩定，從而導致反彈。

由於股市和原油價格堅挺，且風險承受能力持續增強，日元相對疲軟。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

新型冠狀病毒相關

有必要繼續關注新型冠狀病毒感染的傳播範圍以及疫苗和新藥的開發。目前，市場反應積極，但如果感染人數繼續無法阻擋，經濟可能會逐漸受到影響。

此外，儘管在美國簽署了一項總統令，但議會的抵制可能會增加，有可能演變成一場法律之爭，根據之後的發展，市場可能會變得更加警覺。

經濟指標

本週美國將公佈零售、工業生產和消費者物價指數的統計數據。如今對經濟指標的影響通常是有限的，但是市場可能會對持續強勁或乏味的結果做出過度敏感的反應。

此外，在歐洲預計發佈德國 ZEW 經濟指數，英國的 GDP 初步數據，就業統計數據等，以及澳大利亞也預計發佈就業統計數據，並且每個國家的貨幣在發布之後。市場可能會做出過度敏感的反應，需要警惕。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週美元兌日元出現緩慢下跌趨勢，但是收盤階段出現了反彈。

從 OANDA 持倉數據來看，盤面傾向於買盤，但是持有賬面損失的買入持倉依然很多，上漲可能依舊受阻，但是近期受反彈影響，持有賬面損失的賣出持倉少許增加，高價位上漲的話，這些持倉的止損買入可能會增加，似乎還有進一步上漲的空間。這週的美元兌日元，能否突破近期的高價、低價位線來尋求反彈的強度。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週的歐元兌美元雖然表現堅挺，但是在 1.19 位置上漲放緩，出現了疲軟，在週末跌至 1.18 位置。

從 OANDA 持倉數據圖表看，賣盤佔據優勢，其中大部分持有賬面損失，下跌時止盈買入，高價位上漲突破，止損買入增加，似乎會持續堅挺，但是近期的下跌影響持有賬面損失的買入持倉也少許明星，低價位下跌的話，這些持倉的賣出影響，可能會讓賣盤增加，要小心可能會進一步下跌的情況。

首先在關注能否守住近期低位位置 1.17 的同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

從 OANDA 持倉數據圖表看，同歐元兌美元一樣，盤面傾向於賣盤，其中大部分持有賬面損失，在下跌時止盈買入，高價位上漲的話，這些持倉的止損買入增加，可能持續穩固推移，但是另一方面，近期受到下跌影響，持有賬面損失的買入持倉也增加，低價位下跌的話，這些持倉的止損賣出可能增加，需要小心。

上週，英鎊兌美元雖然持續堅挺，但是週末停漲，價格最終在 1.13 中段位置於紐約時間收盤。

本週，英鎊兌美元能否守住近期支撐位及低位線位置，來考慮尋求上漲趨勢持續的可能性。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週的澳元兌美元上漲至 0.725 後停漲，在紐約時段的收盤階段回落至 0.71 位置。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上漲趨勢持續，持有賬面損失的賣出持倉變多，近期由於走勢疲軟，持有賬面損失的買入持倉也增加，低價位下跌的話，這些持倉的止損賣出可能增加，需要小心。

從 RSI 圖表看，上漲趨勢似乎放緩，因此本週澳元對美元，要小心走勢可能轉變，在關注能否守住近期最低價、低位線等，來尋求上漲趨勢能否繼續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。

