【袁志峰專欄】科技股受壓 靜待騰訊季度業績

8 月 10 日推介 - 中國鐵塔 (788, 上日收市 $1.52)

1) 股市前景

美國總統以行政命令封殺微信，反映美國政府對中國科企打擊面不斷擴大，可能會影響投資者信心，對中資科技股構成短期的下行壓力。周五公布恒指成份股變動也可能見光死，驗證好消息出貨現象。上周五騰訊 (700) 沽壓沉重，尤其是港股通南向資金錄得巨額淨賣出，可能預示本周三公布的季度業績有驚嚇，投資者宜持觀望態度。預期恒指今月維持上落市格局，波幅 24000 點至 25400 點，遊戲、物管及券商板塊因盈利增長確定性較高，可關注。

今天推介是中國鐵塔 (788) ，該公司業務防守性強，股市整固時可能是換馬對象，隨著中國 5G 基站建設高峰期來臨，今明兩年盈利稳定增長的確定性較高，自筆者 7 月 29 日建議買入後，股價已上升逾 8%，但估值仍具吸引力，公司明日將公布中期業績。

2) 上日中港股市況總結

恒指上周五低開 21 點，已是全日高位，隨後急瀉，最多跌 763 點，午後回穩，收報 24531 點，跌 399 點或 1.6%。成交額按日增 33% 至 1778 億元，而騰訊 (700) 佔比高達 18%。港股通南向轉為淨賣出 16 億元，當中包括淨賣出 27 億元騰訊 (700) 股份，8 月南向累計淨買入減至 82 億元。

藍籌股 7 升 42 跌 1 持平。恒安國際 (1044) 及銀河娛樂 (27) 是升幅最大藍籌，漲逾 1%。中期盈利倒退的長實集團 (1113) 及受美國打壓的騰訊 (700) 是表現最差藍籌，分別跌 7% 及 5%。其次是石藥集團 (1093)、萬洲國際 (288) 和中石油 (857) 皆跌 2.5%。

大型科技股表現不一。美團 (3690) 升少於 1%，阿里 (9988)、京東 (9618) 及小米 (1810) 跌 3%。恒生科技指數跌 2.5%，成份股 3 升 27 跌。比亞迪電子 (285) 是表現最佳成份股，漲 5%。季度營運指引弱於預期的中芯國際 (981) 是最差成分股，急跌 9%，華虹半導體 (1347)、微盟集團 (2013) 及恒騰網絡 (136) 跌逾 5%。

板塊方面，手機、醫療器械、中資券商股跑輸大市。舜宇光學 (2382)、瑞聲科技 (2018) 及丘鈦科技 (1478) 跌 2%-3%。威高股份 (1066)、微創醫療 (853) 和康基醫療 (9997) 跌逾 3%。中信証券 (6030) 和海通証券 (6837) 跌 3%-4%。

上証指數低開低走，尾市回升，收報 3354 點，跌 1.0%。深証成指跌 1.6%，科創 50 指數跌 3.9%。滬深兩市總成交超 1.2 萬億元 (人民幣，下同)，連續 8 日超萬億元。北向資金淨賣出 19 億元，8 月累計淨賣出 44 億元。

3) 上日美股市況總結

上周五美股三大指數漲跌不一。道指連升 6 日，收報 27433 點，漲 46 點或 0.2%。標指升 0.1%，較 2 月歷史高位低 1.4%。納指終結 7 連漲，跌 0.9%。美匯指數漲 0.7%，報 93.41。紐約 12 月期金跌 1.1%，收報 2046 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

中國 7 月 (以美元計) 出口同比增 7.2%，前值增 0.5%；進口降 1.4%，前值增 2.7%；貿易順差 623 億美元。累計首 7 個月，出口下跌 4.1%，進口挫 5.7%，貿易順差 2301 億美元。(信報)

中國 7 月外匯儲備 31544 億美元，環比增加 421 億美元或 1.4%，連續四個月增加，接近兩年半新高。(信報)

5) 新股訊息

寶尊電商 - 已在美國上市的中國電子商務服務提供商最早九月赴香港二次上市，最多將融資 5 億美元。(Wind)

百勝中國 - 最早 9 月份在香港二次上市，預計集資約 20 億美元。公司 2016 年在美國上市，旗下品牌包括肯德基、必勝客、Taco Bell、東方既白、小肥羊、黃記煌和 COFFii & JOY。(Wind)

農夫山泉 - 內地飲用水生產商農夫山泉最早在 9 月份上市，計劃集資約 10 億美元。(信報)

6) 個股訊息

電視廣播 (511) 發盈警，預期今年上半年虧損約 2.9 億元，主要是香港經濟環境於年初起受新冠肺炎疫情直接影響而急劇轉差所致。(信報)

長城汽車 (2333) 公布，7 月汽車銷量 7.83 萬台，按年增 29.79%；首 7 個月累計已售 47.34 萬台汽車，按年跌 14.53%。(信報)

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