〈熱門股〉宅經濟、遠距商機延續 圓展股價衝歷史新高

圓展 (3669-TW) 受惠居家辦公、遠距教學、線上直播商機帶動，上半年賺贏去年全年，展望第 3 季，法人看好，圓展受惠遠距商機延續，營運可望維持高檔，本周股價再創歷史新高，周漲 40.22%，最高來到 76.5 元。

法人指出，旗下視訊會議、遠距教學及 PTZ 自動追蹤攝影機產品，第 1 季起需求熱絡，且通過微軟 Teams、Zoom、谷歌 Hangout 官方認證，相容巿面上多數雲端會議平台，有助拓展市占，且生產工廠皆在台灣，製造與出貨不受疫情影響，

教育市場方面，法人預期，隨著各國返校需求升溫，平板行動學習、遠距教學、翻轉教學、互動式學習等，都有助旗下實物攝影機、追蹤式攝影機成長，僅平板充電車短期可能因歐美學校尚未復學，需求遞延。

圓展第 2 季稅後純益 6953.4 萬元，季增 759.93%、年增 52.88%，每股純益 0.75 元，累計上半年純益 7762 萬元，年增 8.21%，每股純益 0.84 元，上半年賺盈去年全年。

圓展也已公告 7 月營收達 4.68 億元，月增 83.33%、年增 129.85%，為歷史新高，累計今年前 7 月營收達 15.77 億元，年增 27.75%。