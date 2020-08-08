非農亮眼反而壞事？分析師：兩黨不急著磋商 本月恐難見新紓困措施

週五非農就業報告優於預期，但分析師認為，這恐怕無助於國會推動新一輪新冠疫情紓困方案。

勞工部公布，美國 7 月新增就業人數 176 萬人，失業率從 11.1% 下降至 10.2%，優於經濟學家預期。根據 MarketWatch 調查，經濟學家共識預期是 7 月新增就業人數 170 萬人、失業率 10.6%。

Evercore ISI 分析師 Krishna Guha 和 Ernie 表示，目前下一輪財政刺激措施的談判已因為失業保險、州和地方支出以及選舉資金和大眾輿論而陷入僵局，如今非農就業數據優於預期的結果可能讓談判更複雜。」

美國聯邦政府發放的每週 600 美元失業救濟金措施已經到期。

Evercore 分析師補充，「共和黨議員可能會認為，該就業報告讓他們更有影響力。」

Veda Partners 經濟政策研究主管 Henrietta Treyz 本週稍早認為，本月有 65% 至 75% 可能性達成協議，但現已改口認為 8 月不太可能達成協議。

「在今日就業報告數字出爐後，加上與國會工作人員和其他顧問的廣泛對話，在在表明現階段兩黨都沒有達成協議的急迫性，不會在中間會面，所以我們將原本預期 8 月有 65% 至 75% 可能性達成協議的說法，改為 9 月有 65% 至 75% 可能性達成協議。」

「但下週這個協議還是有非常低的可能性通過 (25-35%)，但這已經不再是我們認為的基本情況。」

ING 首席國際經濟學家 James Knightley 也同樣不認為該協議能於本月達成，「雖然今日的非農報告顯然是優於預期，但從中期角度來看，這恐怕是最糟糕的結果。」

「這份報告不會讓華府政客感受到更多壓力，無法讓他們為達成新財務刺激措施做出妥協，這意味上週末到期結束的每週 600 美元的失業救濟金不會有任何補充方案，至少要再過一週才有可能有取代方案，因此 3100 萬人會在就業機會越來越貧乏之際，又面臨收入大降的情況。」