雙鴻6月純益年增1.79倍 每股賺1.4元

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 今 (21) 日公布自結，受惠商業用筆電、PC 類主機板及顯示卡銷售增加，6 月稅後純益 1.2 億元，月減 5.5%、年增 179%，每股純益 1.4 元。

雙鴻 6 月營收 10.29 億元，寫歷史次高，月增 11.42%、年增 54.58%；稅前盈餘 1.53 億元，月增 0.65%、年增 173%。

雙鴻累計 5-6 月營收 19.53 億元，年增 43%；稅前盈餘 3.05 億元，年增 77%；稅後純益 2.47 億元，年增 90%，每股純益 2.88 元。

雙鴻過去筆電表現平平，近期受惠新冠肺炎帶動在家上班趨勢，急單湧入，營運動能強勁，預期銷售力道可延續至第 3 季。

下半年是傳統產業旺季，不過，受肺炎疫情影響，加上美中貿易戰蔓延，手機市場相對疲弱，雙鴻日前指出，今年手機客戶拉貨保守，旗艦機種訂單也較去年明顯少，估最快第 4 季新機推廣力道才會加大，手機市場才可望復甦。

儘管手機銷售動能趨緩，但雙鴻還有筆電業務支撐，其中，筆電、伺服器與電競產品，今年需求量都較去年成長，加上薄型、高階筆電陸續導入熱板 (VC)，因單價高有助毛利率成長，整體來看，雙鴻第 3 季營收估持平第 2 季，全年營收目標維持年增 15%，續拚創新高。