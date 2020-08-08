SOGO案曾質疑經部是遠東集團開的？五涉貪立委相挺李恆隆發言全紀錄

文 / 楊竣傑

跨黨派立委涉嫌收賄，意圖透過修改《公司法》第 9 條，替太流前董事長李恆隆奪回 SOGO 經營權。此案仍在偵查階段，《今周刊》整理當時各立委「相挺」的言論，供讀者評斷。

7 月 31 日，台北地檢署指揮法務部調查局拂曉搜索並約談 5 名前任、現任立委，包括民進黨現任立委蘇震清、國民黨現任立委廖國棟與陳超明，以及時代力量黨主席、前立委徐永明與民進黨前立委陳唐山等，也帶回涉嫌行賄的太平洋流通投資公司（簡稱太流）前董座李恆隆、「白手套」統領翁家第 2 代翁華利、是知管理顧問公司總經理郭克銘等被告，釐清行收賄過程。

據檢調蒐證，李恆隆涉嫌行賄蘇震清 2 千萬元、廖國棟 9 百萬元、陳超明 6 百萬元、徐永明 2 百萬元、陳唐山約 1 百萬元，分別以支票、匯款、現金，甚至以繳黨費或政治獻金等名義交付。蘇震清、廖國棟、陳超明 3 名現任立委於 8 月 4 日收押禁見，徐永明與陳唐山則交保。

官司纏訟 18 年 經營權之爭還沒落幕

這起跨黨派、跨國會屆別的貪汙風暴，得從 2002 年談起。

當年遠東集團透過太流的臨時股東會與董事會，增資 40 億元，取得 SOGO 百貨經營權，卻被原經營者、已故的太平洋建設集團創辦人章民強提告，指臨時股東會與董事會涉及偽造文書。2009 年，高等法院判遠東集團遠紡副理郭明宗偽造文書定讞，經濟部隔年撤銷太流變更登記，遠東集團喪失經營權。

然而遠東集團又提行政訴訟，2013 年最高行政法院判經濟部敗訴，增資登記仍有效，經營權回到遠東手上。這項判決，讓太流前董事長李恆隆不滿，檢調懷疑，他於當年起即涉嫌著手接洽、行賄立委，期能透過修法搶回經營權。

2017 年間，經濟部啟動大修《公司法》，並在當年 5 月提出草案，其中第 9 條原為「公司設立或其他登記事項有偽造、變造文書，經裁判確定後，由檢察機關通知中央主管機關撤銷或廢止其登記。」政院修法版本僅將偽造文書定義，明確標明為觸犯《刑法》偽造文書印文罪。但檢調懷疑李恆隆希望一舉透過修法，讓此條文可「溯及既往」，讓利害關係人也可申請撤銷或廢止登記。

立院最終於 2018 年 7 月 6 日三讀通過《公司法》修法，第 9 條雖改為「⋯⋯由中央主管機關依職權或依利害關係人之申請撤銷或廢止其登記。」但並無溯及既往，若依檢調邏輯，李恆隆在此功虧一簣。

然而，當時《公司法》修正案，確實充滿爭議與各方角力痕跡。《今周刊》透過立院公報、公聽會、媒體報導等，還原涉案立委在修法前後的相關發言，供讀者評斷。

蘇震清曾問：「行政機關不能主動處理？」

早在 2015 年 4 月 14 日，時任立委的陳唐山在立院質詢時任行政院長毛治國，就提到 SOGO 經營權是不合法登記，他更把研究 2 年多的 SOGO 案陳情書交給政院。陳唐山亦在 2018 年接受媒體採訪時公開表示，「SOGO 案歷經多位經濟部長與行政院長，經營權卻靠經濟部商業司的函釋，就被左右，甚至小官員一手遮天主導其經營權，很可惡。」

但立院直到 2018 年 4 月 19 日，第 9 屆第 5 會期經濟委員會才真正開始審查《公司法修正草案》，並密集討論「SOGO 條款」。當時蘇震清的提案連署「第 9 條條文修正草案」，寫到「公司法不宜過度限縮主管機關權責，中央主管機關於裁判確定後，得依職權、檢察機關通知或利害關係人申請為撤銷或廢止登記之行政處分。」

來源：《今周刊》 第 1233 期

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