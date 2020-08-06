華航Q2財報驚奇 EPS 0.45元創2年半來單季新高

華航 (2610-TW) 今 (6) 日公布第二季財報，超乎市場預期繳出亮麗成績，單季稅後純益達 24.59 億元，不僅大幅優於上季虧損 37.73 億元，也優於去年同期虧損 4.43 億元，每股純益 0.45 元，創 2017 年第 4 季以來單季新高。

由於新冠肺炎疫情持續衝擊旅客出入境，華航第二季合併營收 263.16 億元，年減 38.65%，不過，由於成本大減，再加上空運市場高度熱絡，營業毛利 46.65 億元，年增 8.57%，毛利率更是大增 7.71 個百分點至 17.73%，營業利益為 27.48 億元，年增 379%，營業利益率 10.44%，年增 9.11 個百分點。

由於華航第一季虧損達 37 億元，累計上半年仍虧損 13.13 億元，每股虧損 0.24 元，但比起全球各大慘澹的航空業者，仍屬資優生。

華航說明，受疫情影響，客運收入較去年同期減少，不過，貨運則因客機航班取消，載貨艙位供給減少，各國醫療物資於疫情嚴峻期間運送需求急遽上升，供不應求使空運市場相當熱絡，在此情勢下，上半年充分利用 18 架 747-400 全貨機運能優勢，並善用客機腹艙運能，有效穩住業績。

隨著全球疫情升溫，防疫物資運送需求再度升溫，而目前處在電子消費品傳統出貨旺季，整體空運市況持續高漲，華航將於 12 日起調升運價 20-25%，屆時運紐約貨載每公斤將漲破 300 元，有利第三季貨運業務持續走強。

而為籌措營運資金，華航董事會今日也決議發行國內第七次無擔保轉換公司債，發行總面額 60 億元為上限，用以償還借款。