7月CPI連6月負成長 核心CPI仍為正數無通縮疑慮

主計總處今 (6) 日公布 7 月消費者物價總指數 (CPI) 年減 0.52%，也是連續第 6 個月負成長，前 7 月 CPI 平均跌 0.27%，不過，7 月物價較上月漲 0.14%，主計總處認為，隨著疫情趨緩，暫無通縮疑慮。

核心 CPI 仍為正數

7 月 CPI 年跌 0.52%，主要是因為油料費續跌逾 18%，且燃氣及蔬菜價格下跌，再加上旅館住宿費和通訊費調降所致，不過，水果及個人隨身用品價格上漲，抵銷部分跌幅；若扣除蔬菜水果，跌 0.5%，再剔除能源後總指數 (即核心 CPI)，則漲 0.14%。

就 7 大類來看，食物類、衣著類、居住類、醫療保健類、雜項類等物價與去年同期相比維持正成長，年增幅分別為 0.78%、1.57%、0.16%、0.86%，以及 1.34%。

不過，油料費年跌 18.41%，交通及通訊類跌幅 5.09%，而教養娛樂類跌 1.94%，反映娛樂類跌 4.14%。

主計總處說明，由於國際油價回升，油料費已較上月上漲 4.87%，再加上機票價格回漲 9.33%、國旅團費和住宿費回升等因素，7 月 CPI 較上月上揚，CPI 雖連 6 跌，但近 2 個月來跌幅已收斂。

主計總處強調，隨著國際油價持續回升，預料 CPI 跌幅仍將持續收斂，國內物價尚無通縮疑慮。