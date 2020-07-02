手機、電視、平板需求強勁 花旗：康寧股價將水漲船高！

花旗分析師 Asiya Merchant 週三發表研究報告，針對 3000 名美國消費者購買科技硬體設備的計畫進行調查，其結果顯現，康寧 (GLW-US) 可能有大利多。

首先，Merchant 指出，消費者未來 12 個月內最想購買的科技設備是「智慧手機、PC 和平板電腦」，而這些都具備螢幕。

智慧手機

調查顯示近 30% 受訪者未來 12 個月有購買智慧手機的計畫。

「提到購買智慧手機這方面，品牌忠誠度非常強勁，現有的 iPhone 用戶中近 25% 傾向購買蘋果今年將出的新機。」

她提到，在採購下一代智慧手機上，5G 是一個重要的考量點，iPhone 用戶看重 5G 功能，加上品牌忠誠度，因此比起其他品牌的 5G 手機，他們會願意掏更多錢購買蘋果 5G 新機。

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為蘋果股價將因 5G iPhone 而進入超級週期，給予「超越大盤」的股票評級，目標價 400 美元，約較目前溢價 10%。

PC

Merchant 指出，個人電腦方面，強勁的消費者需求將部分抵銷近期商業領域的疲軟，但第四季會更加艱困，調查顯示，音響和耳機的銷售可能減速。

電視

調查發現，電視需求不斷提升，消費者對大螢幕尺寸的電視尤其感興趣，20% 受訪者有意購買 60 吋或以上的電視。

考量到手機和電視前景健康，Merchant 認為這是康寧股票「積極正面的催化劑」，她重申康寧「買進」評級，目標價自 24 美元提升至 32 美元。

其他

Merchant 提到，調查也顯示電動遊戲配件需求強勁，因此她重申羅技國際 (LOGI-US) 的「買進」評級，目標價自 60 美元調升至 73 美元。

調查也顯示，吸塵器機器人的需求正在上升，其中 iRobot (IRBT-US) 的「Roomba」擁有強大品牌效力，但受訪者也青睞其他品牌。Merchant 將 iRobot 的目標價自 60 美元提高到 85 美元，但有鑑於近期該公司股價的漲勢，維持「中立」評級。

週三交易，康寧、羅技約收低 1%，iRobot 則收高 1%。