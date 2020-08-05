宏碁Q2三率三升 EPS 0.4元 創近11季新高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (5) 日公布第 2 季財報，受惠遠距居家辦公、遠距教學需求，泛歐、泛美區營收動能強勁，泛亞區也逐步自疫情封城後恢復，第 2 季毛利率、營益率、淨利率三率三升，單季稅後純益 11.95 億元，季增 114.1%，年增 192.34%，每股純益 0.4 元，創近 11 季新高。

宏碁第 2 季品牌合併營收 655.76 億元，季增 34.2%、年增 18.9%，毛利率 10.89%，季增 0.75 個百分點、年增 0.12 個百分點，營益率 3.2%，季增 3.2 個百分點、年增 2.1 個百分點；稅後純益 11.95 億元，季增 114.1%，年增 192.34%，淨利率 1.82%，季增 0.68 個百分點、年增 1.08 個百分點，單季三率三升，每股純益 0.4 元。

累計宏碁上半年品牌合併營收 1144.3 億元、年增 4.2%，毛利率 10.56%、年減 0.09 個百分點，營益率 1.88%、年增 0.84 個百分點；稅後純益 17.53 億元、年增 57.2%，每股純益 0.58 元。

宏碁表示，受惠遠距辦公、遠距教學需求，第 3 季教育、電競比電需求仍強勁，旗下多重事業引擎也可望持續發酵，包含安碁資訊、展碁國際、智聯服務等，第 2 季稅後純益皆年增雙位數。