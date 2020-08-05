〈瑞昱法說〉Q2雙率雙升 EPS 3.97元續創新高 上半年7.18元

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (5) 日舉行線上法說並公布財報，受惠居家辦公趨勢帶動，第 2 季稅後純益 20.28 億元，季增 24.3%、年增 9.9%，每股純益 3.97 元，續創新高；上半年稅後純益 36.59 億元，年增 13.49%，每股純益 7.18 元。

瑞昱第二季在遠距商機推升下，營收達 173.38 億元，季增 8.9%、年增 14.2%；毛利率 44.8%，季增 2.6 個百分點、年增 0.5 個百分點；營利率 11.4%，季增 2.3 個百分點、年增 0.4 個百分點；稅後純益 20.28 億元，季增 24.3%、年增 9.9%，每股純益 3.97 元。

發言人黃依瑋表示，全球持續受到新冠肺炎疫情影響，居家辦公趨勢未變，PC 與非 PC 的營收比重，從今年第 1 季的 27:73，到第 2 季 34:66，顯見 PC 強勁需求拉升帶動。

展望後市，黃依瑋指出，從產品線來看，無線網路 WiFi、乙太網路、交換器、真無線藍芽耳機 (TWS) 等需求延續至本季，動能有望持續至 2021 年，營運正向看待。

瑞昱今日同步公布 7 月營收 69.35 億元，月增 14.09%，年增 40.04%，續創新高；累計前 7 月營收 402.01 億元，年增 21.94%。