豪展遞延訂單陸續出貨 6月營收回升月增逾1倍創新高

醫材廠豪展 (4735-TW) 今 (6) 日公布 6 月營收，受惠額溫槍等產品在本月登陸中國出口白名單，訂單陸續出貨，帶動 6 月營收回升至億元門檻，來到 2.03 億元，月增 141.67%、年增 92.48%，創歷史新高。

豪展第 2 季營收 3.58 億元，寫歷史同期新高，季增 39.3%、年增 19.33%；上半年營收 5.75 億元，年增 6.82%。

新冠肺炎疫情延燒全球，中國醫材產品品質備受外界質疑，中國政府為加強產品出口控管，頒布 12 號公告，要求所有醫材產品包括體溫計、檢測試劑、醫用口罩、呼吸器等，需重新審查才能出口。

豪展旗下主要產品包括耳溫槍、非接觸式體溫計 (額溫槍)、血壓計、吸鼻器、除蝨機等，其中，疫情需求量龐大的額溫槍受到 12 號公告影響，產品無法順利出貨，連帶影響 4、5 月營收跌落至不到億元。

展望後市，法人認為，豪展本月初重新登陸中國出口白名單，約有 8000 萬元訂單陸續出貨，加上既有訂單，營運可望逐步回升，全年有機會優於去年。

豪展表示，去年爆發新冠肺炎疫情後，體溫測量產品需求量暴增，隨著亞洲、美國、歐洲持續湧入訂單，已擴增台北、中國吳江兩廠產能，其中，吳江廠已完成生產產線調整與擴線，產能增加 40%；台北廠也增加一條產線，產能提升 10-30%。