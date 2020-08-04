億豐Q2純益12.06億元創次高 上半年EPS 6.91元

窗簾廠億豐 (8464-TW) 今 (4) 日公布財報，第二季毛利率 57.95% 創新高，稅後純益 12.06 億元，季增 47.66%，年增 1.36%，寫歷史次高紀錄，僅次 2019 年第三季的 13.95 億元，每股純益 4.12 元，今年上半年稅後純益 20.23 億元，年增 4.07%，每股純益為 6.91 元。

億豐第二季受惠於客製化窗簾售價調整、生產效率提升，與原材料成本下降，推升獲利表現。

億豐第二季營收 60.04 億元，毛利率 57.95%，季增 7.07 個百分點，年增 6.34 個百分點，稅後純益達 12.06 億元，季增 47.66%，年增 1.36%，單季每股純益達 4.12 元；2020 年上半年營收 106.6 億元，毛利率為 54.86%，年增 5.88 個百分點，稅後純益達 20.23 億元，年增 4.07%，每股純益為 6.91 元。

億豐主管指出，原預期第 2 季由於疫情影響，美、歐消費者減少到府訂製窗簾服務，削弱客製專屬窗簾買氣，造成 4 月營收衰退，但自 5 月起，各國陸續解封，各式振興消費政策啟動，及時遞補客製化窗簾需求，推升 5-6 月營收回溫。

億豐第 2 季客製化窗簾銷售成長勝過固定尺寸，使產品組合顯著優化，此外，客製化窗簾售價調整、精實生產效率提升，連同原材料成本降低、人民幣兌美元貶值等外部助力，同步拉升毛利率。

億豐指出，產能目前處滿載，公司將善用墨西哥客製窗簾產線新廠、柬埔寨固定尺寸窗簾擴線，滿足需求，為持續成長，也計畫增建美國德州廠房，而 2019 年 3 月購置台灣商辦，公司擬再購入同大樓、不同樓層，以符合營運擴展需求。

億豐今天公告，以 5.09 億元購入中雍大廈 22 及 26 樓戶，合計 895.92 坪，去年 3 月億豐購入中雍大廈 23 及 24 樓戶，面積同樣 895.92 坪。