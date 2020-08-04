〈台灣之星5G開台〉四大動能促成5G發展 估需8年可全面普及

台灣之星今 (4) 日 5G 開台，總經理賴弦五表示，台灣 6 月底 5G 商轉後，全台用戶數近 13 萬戶，若要全面轉換到 5G 需有四大動能，包括設備成本、多元化終端設備、資費及應用內容，估至少要 8 年時間普及率可達 100%。

賴弦五指出，回顧過去台灣網路發展，2G 時期開始民營化，隨著手機陸續問世，花了 6 年時間 2G 才進入人手一機世代；3G 因缺乏完善的終端設備，直到蘋果、安卓手機出現後，帶動 3G 高速起飛，約 8 年時間才全面普及。

台灣 2014 年推出 4G 服務，當時全球已有 104 個國家啟動 4G 商轉，雖然台灣推出時程晚，但技術、設備成熟且成本也較低，手機有超過 30 款可選擇，短短幾年涵蓋率就達 95%；而 5G 傳輸距離短，基地台數量是 4G 的 3-4 倍、成本則超過 3 倍，預期至少 5 年時間，電信商的 5G 建設成本才會開始下降。

賴弦五認為，5G 要達 100% 普及率，取決於設備成本與建設速度、多元化的終端設備、資費及應用內容，目前市面上 5G 手機選擇不多，平均價格 3.8 萬元，因此電信三雄開台至今，用戶數才近 13 萬戶。

賴弦五表示，隨著建設成本降低、更多萬元以下中低階 5G 手機問世，預估 5G 普及所需時間會比 3G 更長，至少需 8 年時間。

台灣之星也積極拓展企業客戶，賴弦五指出，過去主要耕耘中小型企業客戶，未來會聚焦在中大型客戶，目標未來 5 年企業客戶營收年複合成長率將達 110%，營收比重將從目前的 5%，2025 年提升至 20%。