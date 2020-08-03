疫情帶動 橘子上半年純益年增近6成 每股賺3.32元

遊戲廠橘子集團 (6180-TW) 今 (3) 日公告第 2 季財報，稅後純益 2.04 億元，季減 45.74%，年增 3.27 倍，每股純益 1.18 元；上半年受惠疫情帶動的非接觸型經濟發酵，包含遊戲、支付業務營運穩健，電商、資安業務與新創事業增溫，稅後純益 5.79 億元，年增 59%，每股純益 3.32 元。

橘子第 2 季合併營收 25.5 億元，季減 19.3%，年增 30%，毛利率 39.35%，季增 0.45 個百分點，年減 0.96 個百分點，營益率 12.13%，季減 3.97 個百分點，年增 9.2 個百分點；稅後純益 2.04 億元，季減 45.74%，年增 3.27 倍，每股純益 1.18 元。

橘子上半年合併營收 57 億元，年增 16%，毛利率 39.1%，年減 1.93 個百分點，營益率 14.33%，年增 4.11 個百分點；稅後純益 5.79 億元，年增 59%，每股純益 3.32 元。

橘子指出，第 2 季受惠《天堂 M》推出「高階妖精」職業優化，及《新楓之谷》十五週年改版活動，挹注營收較去年同期成長，加上推銷費用較去年同期減少，帶動獲利攀揚。

展望下半年，橘子表示，將於台港澳釋出《月光雕刻師》及重量級 IP《龍之谷：新世界》上市消息，挹注營運動能，並持續透過 beanfun! 推動集團內服務綜效與平台數據串接應用。