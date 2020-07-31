廣明Q2認列和解賠償金 單季轉虧 EPS -1.68元

廣達 (2382-TW) 旗下廣明 (6188-TW) 今 (31) 日公告第 2 季自結，單季稅後虧損 4.72 億元，每股虧損 1.68 元，外界推估，廣明受業外認列和解賠償金導致單季轉虧，累計今年上半年虧損 2.89 億元，每股虧損 1.03 元。

廣明第 2 季合併營收 25.75 億元，季增 9.34%、年增 19.9%，營益率 14.25%，季減 7.53 個百分點、年增 8.43 個百分點，但受業外虧損影響，稅前虧損 5.87 億元、稅後虧損 4.72 億元，由上季、去年同期盈轉虧，每股虧損 1.68 元。

累計廣明今年上半年營收達 49.31 億元、年增 8.3%，營益率 11.26%，年增 4.49 個百分點，稅前虧損 3.48 億元、稅後虧損 2.89 億元，由去年盈轉虧，每股虧損 1.03 元。

廣明日前曾公告前 5 月自結，當時營運仍是獲利，但第 2 季單季由盈轉虧，法人指出，依廣明自結數據推論，廣明第 2 季營業利益為 3.66 億元，稅前虧損則達 5.87 億元，因此推估賠償金落在 9.5 億元上下。

廣明上月 18 日召開重訊表示，與惠普訴訟案件，雙方已在台灣時間 6 月 18 日簽訂保密和解協定，強調對公司業務並無重大影響，但相關和解金額以保密原因並未透露。

另一方面，廣明今也公告，將參與子公司達明機器人現金增資案，預計交易單位約為 20994 股，每單位價格達 13.5 元，交易金額約達 2.83 億元，用於營運需求、多角化經營。