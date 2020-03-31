永達保經擴大徵才 擬招募主管人力2000人

肺炎疫情衝擊，不少產業傳出放無薪假、甚至台幹遭裁員回台重覓新職，永達保經反而逆勢擴大徵才，透過複製成功平台、完善業務制度與獎勵機制等三大優勢，尤其業務員可享組織利益傳承優勢，藉此廣納各行各業菁英加入，目標希望招募主管人力 2000 人。

壽險公會日前公布 2019 年人身保險業務員登錄概況，去年總登錄人數 22 萬 5433 人，較 2018 年增加 5027 人，年增率 2.28%；保險代理人及經紀人去年總登錄人數有 16 萬 5038 人，較 2018 年增加 5425 人，年增率 3.40%，保經代成長明顯優於傳統業務員。

根據統計資料顯示，有意從事保險業務員的新人，不再僅以大型保險公司為優先選擇，永達保經陳慶鴻總經理表示，保險經紀人或代理人公司具有商品多樣化、彈性制度、職涯多元發展等誘因，成為愈來愈多新進人員發展的首選。此外，保險經紀人針對客戶的需求作客製化的安排規劃，讓客戶擁有適合個人或家人的完整保障。

永達保經表示，公司具有三大競爭優勢，平台、制度及獎勵優勢，為了讓人才能夠盡其展現才能、彼此競合，永達創建一個「共好、共享文化」與團隊一同學習的事業舞台，無需擔心無薪假或是被迫裁員，讓有興趣在保險經代業發揮長才的求職或轉職者重返職場時，更有自信並獲得成長，成就屬於自己的事業。

永達保經吳文永董事長說明，業代在傳統保險通路努力一輩子，屆齡退休是完全裸退，所有組織歸還公司，這是「職業」。在永達保經，業務人員退休時，組織利益可以帶走一半；往生時，利益可以由孩子領，孩子不在，可以由孫子領，這才叫資產，稱得上是「事業」。在永達平台，所有業務人員都是公司合夥人，公司虧損由公司承擔，公司賺錢大家分享，是穩賺錢的合夥人，業務人員不必出錢也不必出技術，只要出時間，把保險當成事業在經營，這便是永達一大優勢。