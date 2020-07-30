中科今年營收挑戰新高 台積電、矽品等20家聯合徵才月薪上看83K

為因應台商回台投資熱潮，中科管理局今 (30) 日表示，園區將於 8 月 1 日舉行聯合徵才，包括台積電 (2330-TW)、友達 (2409-TW)、矽品、台灣美光等 20 家廠商釋出逾 700 個職缺，月薪上看 83K。中科管理局強調，中科無懼疫情影響，半導體高階製程接單仍暢旺，今年營業額可望再創新高。

中科成立滿 17 周年，迄今已引進 211 家高科技廠商，包括外商 42 家，投資額超過 2 兆元，去年營業額達 7972 億元創歷史新高，截至今年 4 月底，園區營業額累計達 2900.64 億元，年增 15.5%，就業人數超過 5.1 萬人。

中科管理局指出，今年全球經貿受新冠肺炎疫情影響，但中科廠商半導體高階製程接單仍亮眼，結合 5G 應用、高效能運算、AI、物聯網及智慧型手機等相關應用商機，台中園區及二林園區有多家廠商即將動工建廠或進行擴廠，今年整體營業額可望再創新高。

中科管理局表示，因應園區發展需要及廠商用人需求，8 月 1 日舉行聯合徵才，除了台積電外，還有友達、台灣美光、台灣精銳、永勝光學、先進光電 (3362-TW)、矽品精密、和大工業 (1536-TW)、橋椿金屬 (2062-TW) 等 20 家廠商，釋出逾 700 個職缺，包括工程師、技術員、行政等。

其中，封測大廠矽品一口氣釋出 170 多個職缺，開出最高薪資 83000 元招募製造主管，盼吸引優秀人才。

隨著台積電市值持續攀升，半導體產業連帶水漲船高，逐漸成為許多求職者心目中的夢幻產業，根據統計，台積電月薪中位數為 46K、年薪中位數為 120 萬元；台灣美光月薪中位數為 54250 元，年薪中位數為 80.5 萬元。