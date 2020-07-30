〈遠航掏空案〉施壓貸款遭起訴 第一金董座廖燦昌向財部請辭

遠東航空掏空案台北地檢署今 (30) 日起訴前遠航董座張綱維、時任合庫金 (5880-TW) 董座廖燦昌，並請求法院從重量刑，由於廖燦昌現為第一金 (2892-TW) 董事長，據悉，廖已在上午向財政部請辭，財政部原則上將尊重其個人意願准辭；至於時任合庫銀總座、現任土銀董座黃伯川是否跟進下台也頗受矚目。

遠航去年底無預警宣布停飛事件，遭台北地檢署查出前董座張綱維涉嫌在遠航重整期間，不僅趁機掏空公司資產，更與時任合庫金董座廖燦昌合謀不法貸款，融資金額高達 22 億元。

在融資貸款部分，檢調追查後發現，遠航原本可向合庫銀貸款金額 21 億元，但時任合庫金暨合庫銀董座廖燦昌卻透過時任合庫銀行總經理黃伯川 (現任土銀董座) 層層向下施壓，讓遠航最終如願增貸，貸款金額提高至 22.5 億元。

就在遠航停飛歇業後，合庫銀也因此成為最大苦主銀行，受遠航債權轉列逾放以及增提備抵呆帳所致，導致母公司金控今年前 5 月獲利仍較去年同期衰退。

據悉，廖燦昌上午獲悉遭北檢依銀行法起訴後，已經向財政部口頭請辭，由於本案仍在司法偵查階段，財政部目前對於廖的請辭尚未正式批准，但據了解，原則上將尊重廖的個人意願，應會同意廖的請辭。

廖燦昌在 2017 年 11 月擔任合庫金董事長任內，因慶富案貸款案遭撤換下台，潛沉一段時間後，去 (2019) 年 4 月在政院大動作調整公股人事後，意外擠掉時任董事長董瑞斌，接掌第一金董座兵符，引發外界譁然，如今恐因遠航掏空案，丟掉第一金董座大位。