不甩金管會增資要求 三家保經代公司遭撤照

金管會今 (28) 日公布，包括富貴人保險經紀、長春國際保經濟與鳳翔保險代理人等 3 家保經公司，因未依規定在期限內完成增資，根據保險法第 167 條之 2 註銷執業證照。

另外，上新、昇億與兆成等 3 家保經公司同樣未依規定在去年 6 月 24 日增資至 500 萬元，依規定核處限期改善，其中昇億允諾願在 8 月 31 日前，上新與兆成則必須在年底前完成增資。

金管會保險局局長施瓊華表示，包括富貴人保險經紀、長春國際保險人經紀，以及鳳翔保險代理人 3 家公司，依規定必須在去年 6 月 24 日前增資，將資本額拉高至 500 萬元，但這三家保經公司不僅無視法規的 5 年調整期，也未就金管會書面通知進行意見陳述，違規情節重大，因此依法註銷執照。

至於昇億、上新與兆成等 3 家保經公司，同樣未依規定在去年 6 月 24 日前內完成增資，但因三家公司因表明願意在期限內完成增資，因此並未註銷執照，但官員也強調，如果三家保經公司期限到了仍未完成增資，金管會也會祭出裁處，也可能會祭出撤照處分。

根據金管會統計，截至今年 6 月底止，扣除被撤照的 2 家保經公司，目前還有 311 家保經公司；保代公司則剩 284 家。