台郡Q2純益創同期新高 上半年EPS 2.7元

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (29) 日召開法說會，公布第二季稅後純益 5.24 億元，創歷年同期新高，上半年稅後純益為 8.91 億元，年增 1.51 倍，每股純益 2.7 元；下半年台郡將量產 5G 的 LCP (液晶高分子) 天線產品，第三季產值目標較第二季成長 20-30%。

受惠疫情帶動，蘋果 iPad、Macbook 等平板、筆電銷售大增，台郡營運受惠，且取得更多訂單比重，台郡第二季電腦產品營收比重，從第一季的 26% 提升到 37%。

台郡第二季營收 65.59 億元，毛利率 20%，季減 0.5 個百分點，年增 3.7 個百分點，稅後純益為 5.24 億元，季增 42.4%，年增 118.2%，改寫歷年同期新高紀錄，每股純益為 1.58 元。

台郡上半年營收 111.61 億元，毛利率為 20.2%，年增 6.3 個百分點，稅後純益為 8.91 億元，年增 1.51 倍，每股純益為 2.7 元。

由於新冠肺炎疫情帶動在家工作及線上學習等需求強勁，台郡第二季電腦產品營收比重從上季的 26% 提升至 37%，通訊產品則從上季的 65% 降至 55%，消費性電子產品較上季的 9% 降至 8%。

財務長熊雅士指出，下半年台郡營運進入旺季，將量產 5G 的 LCP 天線產品，營收估可逐季成長，第三季產值目標將較第二季成長 20-30%，預期今年第三季終端產品手機仍占 60%、電腦相關平板筆電約 30% 以上。

台郡今年也新增 LCP 天線模組應用，預估對毛利結構有正面幫助，並可望在終端產品穿戴、平板與筆電裝置中率先導入。