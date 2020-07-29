槓鈴式投資 不怕市場大震盪

撰文：張國蓮 攝影：張家禎

今年上半年的經濟景氣，由原先的成長預期轉為衰退，金融市場大跌、大漲，展望進入後疫情時代的下半年，投資人將迎來以下 4 大情況，低利率、高波動也將成為新常態，投資策略也需要有所因應，才能抱得住、賺得到。

狀況 1

景氣不確定何時好轉

新冠病毒疫情讓全球實體經濟明顯惡化，富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，今（2020）年 6 月以來，包括世界銀行、經濟合作暨發展組織（OECD）、國際貨幣基金組織（IMF）均預測，今年全球經濟將衰退，幅度分別為 - 5.8%、-6%、 -4.9%，世界銀行更預期，全球有 92.9% 的國家會陷入衰退，至於何時可以看到好轉，今年冬季疫情的發展將是關鍵（見圖 1）。

羅瑋表示，若疫情出現二次大流行，全球經濟成長再次停滯，就可能要等到 2022 年才有機會看到經濟景氣好轉，反之，最快 2021 年春季，最慢到 9 月就有機會看到景氣好轉。

狀況 2

資金動能強、銀彈充裕

因應經濟景氣衰退，美、歐、日等全球主要國家，均積極採行寬鬆的貨幣與財政政策，導致 10 年期公債利率創下歷史新低（見下頁圖 2）。

國泰投信 ETF 固定收益團隊經理人林盈華表示，各國央行積極救市，龍頭美國是重要風向球。

美國聯邦準備理事會（Fed）實施無限量的量化寬鬆（QE），買投資等級債、高收益債等，透過「次級市場公司信用機制」（SMCCF）、「初級市場企業信用機制（PMCCF）」預計購債資金達 7,500 億美元，目前約只動用 1,500 億美元，銀彈還很充裕，仍有大量資金可投入。而且 Fed 的態度至少在 2022 年前不會改變，亦即未來 2 年仍是資金寬鬆、低利的環境。

群益投信固定收益部主管林宗慧則指出，資金持續寬鬆且低利率持續下，投資人的波動承受力下降，而且必須調降對收益的預期。

狀況 3

股市評價高、股價高估

評價高的意思就是貴了，群益投信投資長李宏正表示，根據對基金經理人所做的調查，雖然對景氣看法已較先前樂觀，但認為股價高估的比例也來到調查以來的最高，此點與他的認知相呼應：多數法人在操作上依然偏保守（見圖 3）。

狀況 4

事件發生頻率高

富達投信投資長張翠玲表示，自 1990 年以來，事件發生頻率越來越高，包括 1994 墨西哥危機、1997 亞洲金融危機、1998 俄羅斯長期資本事件、2000～2001 年網路泡沫、2008 金融海嘯、2010 歐債危機、2018 中美貿易戰、2019 人民幣重貶、2020 新冠病毒疫情等，事件一發生，金融市場就劇烈震盪，此種情況將於未來持續上演。

顯然未來的大環境是低經濟成長（甚至衰退）、低利率、高資金動能、高事件頻率，可預見的是，金融市場的不確定性持續拉高，投資人將面臨若空手可能被軋空，想待在市場卻又不知道市場會往哪個方向，或者市場大震盪時不知能否抱得住等情況。這些情況該如何因應？專家們建議，採用「槓鈴策略」將是較佳的做法。在接下來的單元中，將針對投資人的不同需求，提供定存、債券、股票這 3 種商品的槓鈴策略。

小辭典

槓鈴策略（Barbell Strategy）

資產配置的一種方式，槓鈴（舉重器具，一根槓軸，兩端加重）概念是指，投資人應抱持雙重態度，一邊採取極端保守做法，一邊採取高風險的做法，如此可以在事件發生時，不僅整體投資組合的波動性較低，也有一部分資產受到保護（包括跌幅較低、流動性較佳），而當市場回彈時，有一部分資產能抓住上漲契機，不會被軋空手。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 8 月號第 155 期