北市豪宅1/2價 入主信義敦南李天鐸建築

信義計畫區豪宅每坪行情 200 萬元起，整體信義區房市均價也都在 140 萬元以上；然而在信義計畫區、敦南遠企生活圈重疊的捷運六張犁站，卻出現台北房市最不可思議的高 CP 值價格窪地。新建案「東昀昀」訴求百萬元內房價購買李天鐸建築，引起購屋者一片關注。

三重在地建商東村機構．東禧建設在 2 代接班後，相中該區是北市最被低估的蛋黃區「信義區」；建地稀缺，一旦推出都更落成後具有身價飛增的潛力，積極整合推出新案「東昀昀」，作為品牌插旗信義區的代表作，讓民眾在信義區買到日系華熊營造蓋的李天鐸作品，成功創造話題。

「每坪百萬以內，不只買到住信義區門牌、共享信義 101 與敦南遠企雙商圈捷運宅，也買北市李天鐸建築與日系華熊營造蓋 SRC 結構。」慕樺建築行銷表示，市場認知中這 4 大條件，任一項在北市精華區內都是單價行情破百萬的事，但預計 9 月底公開的六張犁捷運宅預售案「東昀昀」，每坪單價不到百萬就能入主，且建商研擬推出低自備付款方案降低購屋門檻。

東村機構．東禧建設看好六張犁生活圈因在大安區、信義區交疊處，房價比所屬的兩大行政區均價行情還低，加上占地 2000 坪嘉興公園與富陽生態公園等高綠覆環境，超級蛋黃區內相對親民的價格，吸引了許多科技與金融新貴、精打細算的置產族，與大安信義兩區的二代置產買盤，新血的入駐連帶造就此區的繁華、熱鬧。

「東昀昀」位於敦南信義交匯處，距六張犁站 150 公尺，基地規模達 316 坪，對街是六張犁派出所公辦都更案，兩建築量體各自退縮後拉出 20 米棟距。形成近千坪的全新街廓。開發商力邀豪宅大師李天鐸與日系大廠華熊營造，打造出橄欖綠石材加深格柵的李天鐸建築經典款。個案規劃地上 17 層，地下 4 層，擁有一座日式庭院，總計 44 戶 35~65 坪房型格局，採 SRC 鋼骨結構，並以「純住、零店面」拉升社區質感，追求極致的均質住戶品質。