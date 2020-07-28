台商回台投資破兆元  中部豪宅年漲15.8%

美中貿易戰延燒未果，年初的新冠肺炎更加速台商回流步伐。根據內政部實價登錄資料，2020 年 1 到 5 月份，台中市西屯區總價 4000 萬元以上的住宅大樓交易共有 19 筆，成交均價 49.72 萬元，與去年同期成交均價 42.95 萬相比，上漲 15.8%，主要以「寶輝秋紅谷」、大陸「宝格」、「寶輝花園廣場」等成屋案交易價格都已站穩單坪 60~78 萬元以上，拉抬整體成交均價。

而預售豪宅房市的銷售速度也有加快趨勢，包括 7 月份正式進場的「寶輝 Sky Tower」因超前熱銷而提前開工；另外北屯 11 期的預售新案「陸府森山」，也在進場不到 3 個半月時間傳出完銷訊息、單元二陸府觀森熱銷破七成。

台商回台投資金額破兆，其中又以回流台中的投資金額、投資件數最高，其中包括「德商博世集團」(Bosch) 亞太區總部落腳台中；國內指標性金屬加工製造商「橋椿金屬」將在台中增設組裝及物流中心；「華邦電子」中科 12 吋晶圓廠將投資超過 65 億元擴增產能，引進業界最高水準的智慧自動化機台設備；車燈大廠「帝寶工業」也將投入 21 億元擴大生產規模。經過這一波台商回流潮中將推升台中成為產業鏈智慧化總部。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘分析，鮭魚返鄉、資金活絡，加上低利環境下的避險需求，從去年底開始就不斷有客戶探問豪宅標的物訊息，在土地價格不斷墊高，以及重劃區地價、房價瘋漲的情況下，精華市區的物件更凸顯價值，而加快了成交速度。

七期的知名建案寶輝「秋紅谷」，曾多次創下豪宅新高價，名人買房更是不在話下，包括衛浴五金龍頭橋椿楊家、連鎖咖啡大股東等，台商購屋比例多達 9 成，近期實價再揭露有大咖貴婦砸 2.7 億元一次打包兩戶，顯見回台大戶指名度高。

「大陸宝格」18 樓本月初也實價揭露一筆交易，為世界 3D 立體織物的領導廠利勤實業洪家購入，目前已知「宝格」住戶包括有億豐工業粘家、盛香珍郭家、香吉士李家，皆為業界翹楚，整個社區大咖雲集，且家族均購買多戶，成交的客戶中更有逾 9 成以上是經營全球性事業的企業主。

預售案的銷售速度也反映出高價房市的熱度，如寶輝七期新案「寶輝 Sky Tower」於 7 月份正式進場，其基地位處市政路面府會園道，地段優勢加上品牌價值助攻，引起企業主、自營商熱烈詢問，開案至今每周來客量達 20-30 組，市場推估目前銷況近 8 成，更傳有台商家族一次買三戶，不僅銷售表現驚人，也因超前熱銷提前開工，實為創舉。